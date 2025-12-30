2026 KLPGA투어 개막전은 신설 ‘리쥬란 챔피언십’…내년 3월 태국 명문 아마타스프링스CC서 개최
총상금 12억원·우승 상금 2억1600만원
지난 29일 태국서 대회 개최 조인식 가져
역대급 규모의 2026년 KLPGA투어가 태국에서 열리는 개막전으로 부터 시작된다.
KLPGA와 (주)파마리서치는 지난 29일 태국 아마타스프링CC에서 ‘리쥬란 챔피언십’ 개최를 위한 조인식을 가졌다. 내년 3월 12일부터 15일까지 나흘간 방콕 인근 아마타스프링CC에서 열리는 이 대회는 총상금 12억 원(우승 상금 2억1600만 원) 규모로 열린다.
파마리서치는 그동안 유망주 육성 및 드림투어 왕중왕전 대회 개최를 통해 KLPGA의 미래를 후원해왔다. 내년부터는 정규 대회 개최 및 골프단 강화 등으로 KLPGA투어 발전에 통크게 기여한다는 계획이다.
‘리쥬란’은 태국 등 아시아 뿐만 아니라 호주, 남미, 중동 등 전 세계 30개국에 수출되고 있다. 내년에는 서유럽 중심 22개국 동시 진출도 앞두고 있기도 하다. 리쥬란 챔피언십 개최로 리쥬란에 대한 글로벌적 관심은 배가 될 것으로 예상된다.
파마리서치 정상수 회장은 “파마리서치는 2023년 골프단 창단 이래 KLPGA 선수들의 꿈과 열정을 지원해 왔다”며 “이제는 우리 선수들이 국내를 넘어 해외 무대에서도 활약할 수 있는 자리를 마련하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”고 말했다.
이어 “2026년 KLPGA 해외 개막적인 ‘리쥬란 챔피언십’은 글로벌 에스테틱 브랜드인 리쥬란과 함께 우리 선수들이 대한민국과 아시아를 넘어 세계적으로 빛날 수 있는 기회의 장이 될 것”이라며 “선수들 개개인이 별이 될 수 있도록 최고의 무대를 마련하겠다”고 강조했다.
KLPGA 김상열 회장은 “2026시즌 KLPGA 정규투어 개막전 개최하는 파마리서치 리쥬란에 진심으로 감사하다”면서 “파마리서치가 주최하는 새로운 대회로 2026시즌을 시작하는 만큼, 역대 최고의 시즌 개막전이라는 평가를 받을 수 있도록 KLPGA 역시 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
한편 대회 개최지인 아마타스프링CC는 방콕 인근에 위치한 18홀 코스로 잭니클라우스가 설계했다. 코스 레이아웃 및 관리, 그리고 부대시설 등 전반에 걸쳐 ‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)로 부터 극찬을 받은 곳이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
