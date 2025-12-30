시사 전체기사

“말띠해 출생자 입장료 절반”…경주엑스포대공원 할인 이벤트

입력:2025-12-30 11:05
경북문화관광공사, 2026년 새해 맞아 경주엑스포대공원 입장객 대상

경북문화관광공사는 2026년 새해를 맞아 경주엑스포대공원 입장객을 상대로 다양한 할인 행사를 마련한다. 사진은 경주 엑스포대공원. 경북문화관광공사 제공


경북문화관광공사는 2026년 새해를 맞아 경주엑스포대공원 입장객을 상대로 다양한 할인 행사를 마련한다고 30일 밝혔다.

문화관광공사는 1월 1일 첫 입장객, 말띠 출생자 중 첫 입장객, 이름에 ‘적·토·마’ 글자가 포함된 첫 입장객 등 모두 5명과 그 가족에게 무료입장 혜택과 10만원 상당 행운상자를 증정한다.

문화관광공사는 첫날 이후에도 2월 18일까지 말띠해 출생자, 이름에 ‘적·토·마’ 글자가 포함된 입장객, 한복 착용자에게 입장료 50%를 할인해준다. 이 할인은 당사자에게만 적용된다.

문화관광공사는 사적지 할인, 숙박 할인, 세금 포인트 할인, 헌혈증 기부자 무료입장 등 다양한 상시 혜택을 제공하고 있다.

경북문화관광공사 김남일 사장은 “새해를 맞아 경주엑스포대공원을 찾는 모든 분이 즐거운 추억과 따뜻한 행운을 안고 한 해를 시작하시길 바라는 마음으로 이번 행사를 준비했다”고 말했다.

경주=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

