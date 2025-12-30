“말띠해 출생자 입장료 절반”…경주엑스포대공원 할인 이벤트
경북문화관광공사, 2026년 새해 맞아 경주엑스포대공원 입장객 대상
경북문화관광공사는 2026년 새해를 맞아 경주엑스포대공원 입장객을 상대로 다양한 할인 행사를 마련한다고 30일 밝혔다.
문화관광공사는 1월 1일 첫 입장객, 말띠 출생자 중 첫 입장객, 이름에 ‘적·토·마’ 글자가 포함된 첫 입장객 등 모두 5명과 그 가족에게 무료입장 혜택과 10만원 상당 행운상자를 증정한다.
문화관광공사는 첫날 이후에도 2월 18일까지 말띠해 출생자, 이름에 ‘적·토·마’ 글자가 포함된 입장객, 한복 착용자에게 입장료 50%를 할인해준다. 이 할인은 당사자에게만 적용된다.
문화관광공사는 사적지 할인, 숙박 할인, 세금 포인트 할인, 헌혈증 기부자 무료입장 등 다양한 상시 혜택을 제공하고 있다.
경북문화관광공사 김남일 사장은 “새해를 맞아 경주엑스포대공원을 찾는 모든 분이 즐거운 추억과 따뜻한 행운을 안고 한 해를 시작하시길 바라는 마음으로 이번 행사를 준비했다”고 말했다.
경주=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사