경기도 ‘공동주택 주거환경개선 지원사업’ 만족도 무려 96%…비결은
경기도가 노후 공동주택의 안전과 주거환경 개선을 위해 올해 추진한 ‘노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업’의 만족도가 무려 96%에 이르는 것으로 나타났다.
노후시설 개선과 소방 안전시설 보강으로 도민의 체감 안전도를 확연하게 높였다는 분석이다.
30일 경기도에 따르면 지원받은 분야는 노후 승강기 교체 등 기계·설비(35%), 소방 등 안전시설(31%), 옥상방수·도색·균열보수 등 건축시공(16%) 순으로, 전반적인 사업 만족도는 96%로 높은 평가를 받았다.
응답자는 63%가 준공 후 20년 이상 된 노후 공동주택 거주자 등으로 나타났으며, 사업 신청 경로는 시·군 문자 등 안내를 통한 경우가 49%로 가장 높았다.
입주민들은 향후 추가 지원이 필요한 분야로 방수·도색·균열보수(67%)를 가장 많이 꼽았다.
이어 승강기·배관 교체(15%), CCTV·보안등 설치(6%) 등이 뒤를 이었다.
개선 요청 사항으로는 지원 금액 상향(81%)이 가장 많았고, 재지원 기간 축소(8%), 지원 대상 확대(7.7%) 순이었다.
이번 조사는 도비 보조 지원사업 수혜단지를 대상으로 지난해 3월부터 12월까지 실시했다.
30개 시·군 공동주택 입주민 등 총 926명이 참여해 신청경로, 지원 분야, 만족도 및 개선요청 사항 등에 대한 의견을 제시했다.
경기도는 이번 만족도 조사 결과와 입주민 의견을 적극 반영해 내년 노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선사업 세부지침 통보 시 ‘공동주택관리법’에 따른 과태료 부과 단지에 대해서도 가능한 범위에서 사업이 정상적으로 추진될 수 있도록 권고할 계획이다.
아울러 보조금 재지원 기간 단축과 지원금액 상향 등을 위해 일부 시·군의 중복지원 제한 조례 개정 등 지역별 여건을 고려한 효율적인 지원방안 검토도 함께 안내할 예정이다.
홍일영 경기도 공동주택과장은 “도민 대다수가 거주하는 공동주택의 안전과 주거환경 개선은 도정의 핵심 과제”라며 “이번 만족도 조사 결과를 바탕으로 제도 개선과 지원 확대를 지속해 도민이 체감할 수 있는 안전하고 쾌적한 주거환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사