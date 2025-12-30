한샘, 사회공헌 성과 인정…5년 연속 인정기관 선정
지역사회 공헌 성과로 최고 등급 S등급 달성
종합 홈 인테리어 전문기업 한샘(대표 김유진)이 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관한 ‘2025년 지역사회공헌 인정제’에서 5년 연속 인정기관으로 선정돼 최고 등급인 S등급을 획득했다.
지역사회공헌 인정제는 비영리단체와 협력해 지속적인 지역사회 공헌 활동을 펼친 기업·기관을 객관적으로 평가하는 제도로, 2019년 도입돼 올해 7회를 맞았다. 한샘은 2021년 첫 참여 이후 A, A+등급을 거쳐 올해 S등급으로 상향됐다.
올해 인정기관 706곳 중 S등급은 181곳이며, 중견기업·지방공공기관에 해당하는 유형2에서는 75곳만이 S등급을 받았다. 한샘은 2015년부터 주거 취약계층 공간개선 사업을 이어오며 누적 1,000회를 달성했고, ‘한샘숲’ 조성 및 재고 상품 기부 등으로 환경 개선과 탄소 감축에도 기여해 왔다.
인정패 수여식은 경기도 안산 엠블던 호텔에서 열린 ‘지역사회공헌 인정의 날’ 행사에서 진행됐다. 고지운 한샘 마케팅본부 이사는 “업의 특성을 살린 사회공헌으로 사회적 가치 실현에 힘쓰겠다”고 말했다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
