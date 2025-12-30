한·중·일 ‘반도체 전쟁’ 서막… 경쟁국 투자 공세로 韓에 도전장
한·중·일 반도체 전쟁의 본격적인 서막이 오르고 있다. 중국과 일본이 대규모 투자 공세를 앞세워 관련 산업 육성에 속도를 내면서 세계 반도체 시장 선두 주자인 한국에 도전장을 내밀고 있다.
29일 반도체 업계에 따르면 중국의 반도체 자급률은 지난해 30% 수준에서 올해 50%에 달할 전망이다. 중국 정부는 2027년 자급률 70%를 목표로 하고 있다. 전자기기 분해 조사 업체인 포멀하우트 테크노 솔루션이 화웨이 상위 스마트폰 기종을 분해해 분석한 결과 실제 중국이 고가 핵심 부품을 중심으로 완전한 국산화에 근접하고 있는 것으로 나타났다. D램은 CXMT 제품, 낸드 플래시 메모리는 YMTC 제품으로 각각 대체됐다.
중국은 인공지능(AI) 반도체까지 발을 넓히고 있다. ‘중국판 엔비디아’로 불리는 그래픽처리장치(GPU) 개발 업체 ‘무어스레드’는 지난 20일 차세대 칩 ‘화산’과 ‘루산’을 공개했다. 장젠중 무어스레드 최고경영자(CEO)는 “AI 학습 및 추론을 위해 설계된 화산 칩은 엔비디아의 최신 칩 블랙 웰과 비슷한 성능”이라며 자신감을 드러냈다. 중국 정부는 반도체 생태계 확장을 위해 최대 5000억 위안(약 104조원) 규모의 보조금 및 금융 지원 패키지를 검토하는 것으로 알려졌다.
일본 정부는 지난 26일 각의(국무회의)를 통해 일반회계 총액 122조3000억엔(약 1133조원)에 달하는 2026년도 예산안을 의결했다. 이중 산업 정책 관련 예산을 전년도 대비 50%가량 증액해 반도체·AI·데이터 인프라 강화에 집중한다는 계획이다.
일본은 지난달 자국 반도체 연합인 ‘라피더스’에 1조1800억엔을 추가 지원하겠다는 계획을 밝히기도 했다. 이로써 총 지원 규모는 2조9000억엔으로 불어났다. 2030년까지는 민관이 힙을 합쳐 AI 반도체에 10조엔(약 95조원)을 투입할 예정이다. 첨단 기술 시장의 중심축이 미국과 중국으로 재편되는 가운데 “일본이 돌아왔다(Japan is back)”는 슬로건 아래 국가적 부활을 추진하겠다는 것이다.
한국은 한중일 5대 주요 제조업 가운데 반도체 분야에서만 유일하게 1위를 차지하고 있는 상황이다. 삼성전자·SK하이닉스 양사는 총 1000조원가량을 투입하는 초거대 반도체 산업단지 조성에 열을 올리고 있다. SK하이닉스는 용인시 원삼면에 반도체 클러스터를 구축하고 1기 팹 건설에 돌입했다. 삼성전자도 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 조성을 위한 부지 매입 계약을 체결했다.
그러나 투자 ‘골든타임’을 놓치지 않는 것이 생명이라는 업계와 정부 간 의견차가 발생하고 있는 상황이다. 김성환 기후에너지환경부 장관은 최근 용인 반도체 국가산업단지 운영에 필요한 전력을 공급하기 위해 산단 위치를 새만금으로 이전하는 방안을 검토해야 한다고 밝히며 논란에 불을 붙였다. 혼란이 확산되자 기후부는 29일 전력망 구축 필요성을 설명하는 과정에서 발언 취지가 잘못 전달됐다고 설명했지만, 업계는 중장기 전략 사업에 혼선이 생길 경우 글로벌 반도체 주도권을 위협받을 수 있다는 우려를 제기하고 있다.
