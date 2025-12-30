국제 금·은값 급락세 전환…차익실현 수요 여파

상승세를 이어가던 국제 금·은값이 급락세로 전환했다. 가격 급등에 따른 차익실현 수요가 몰린 여파로 분석된다.

올해 들어 금과 은 가격은 각각 70%와 180% 이상 올랐다. 미국 기준금리 인하, 지정학적 긴장 고조, 약달러 우려, 투자·산업 수요 확대 등의 요인이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.