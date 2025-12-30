국제 금·은값 급락세 전환…차익실현 수요 여파
상승세를 이어가던 국제 금·은값이 급락세로 전환했다. 가격 급등에 따른 차익실현 수요가 몰린 여파로 분석된다.
블룸버그에 따르면 국제 금 현물은 한국시간 30일 오전 9시25분 기준 온스당 4345.77달러에 거래돼 지난 27일 기록한 역대 최고가(4549.92달러)와 비교해 4.5% 떨어졌다. 같은 시간 은 현물은 온스당 72.6678달러를 기록해 전날 달성한 최고가(84.0075달러) 대비 13.5% 급락했다.
파이낸셜타임스(FT)는 최근 급등에 따른 차익 실현 매물이 증가하고 주요 거래소가 증거금을 상향 조정한 여파가 악재로 작용했다고 풀이했다. 미국 시카고상품거래소(CME)는 지난 26일 공지에서 금과 은 등 주요 금속의 선물 계약 증거금을 29일 이후 올리겠다고 밝힌 바 있다. 증거금이 인상되면 레버리지(차입금)를 활용한 포지션 유지 비용이 늘어 부담을 느낀 투자자들이 대거 매도 및 자금 회수에 나설 수 있다.
미국 자산운용사 올스프링 글로벌 인베스트먼츠의 러샤브 아민 멀티에셋 포트폴리오 매니저는 FT와의 인터뷰에서 “이번 상황은 투기적 과열 이후 나타나는 전형적 ‘단기 급락’이라기보다는 매우 강한 조정 국면에 진입한 것에 해당한다”고 평가했었다. 블룸버그 통신은 이번 급락세가 금·은 호황이 너무 빨리 진행됐다는 점을 시사한다고 짚었다.
올해 들어 금과 은 가격은 각각 70%와 180% 이상 올랐다. 미국 기준금리 인하, 지정학적 긴장 고조, 약달러 우려, 투자·산업 수요 확대 등의 요인이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다. 블룸버그는 특히 은의 경우 중국의 투자 수요 증대, 상장지수펀드(ETF)를 통한 자금 유입, 금·은 가격 비 등을 중요한 투자 판단 근거로 봐야 한다고 덧붙였다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사