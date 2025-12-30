군산 앞바다서 조업일지 부실 중국어선 또 적발
전북 군산의 어청도 인근 해상에서 조업일지를 부실하게 작성한 중국어선이 해경에 또다시 적발됐다.
30일 군산해경에 따르면 전날 오전 8시50분쯤 군산시 어청도 남서쪽 약 116km 해상에서 106t급 중국어선 A호(쌍타망)를 ‘배타적 경제수역(EEZ)에서의 외국인 어업 등에 대한 주권적 권리의 행사에 관한 법률’ 위반(조업일지 부실 기재) 혐의로 나포했다.
A호는 전날 아귀 등 잡어 약 230kg을 포획했음에도 조업일지에는 해당 어획 실적을 기재하지 않은 혐의를 받는다.
한·중 어업협정 해상에서 조업이 허가된 어선이라 하더라도 우리나라 수역에 입어하는 중국어선은 입·출역 정보 제출과 일일 조업 위치, 어획 실적 보고 등 관련 절차를 반드시 준수해야 한다.
해경은 A호가 어획량을 은폐하려 한 것으로 보고 현장에서 담보금 4000만원을 부과했다. A호는 같은 날 오후 5시 담보금을 전액 납부해 계도 조치 후 석방됐다.
오훈 군산해양경찰서장은 “허가를 받은 중국어선이라 하더라도 관련 규정을 철저히 지켜야 한다”며 “한·중 어업협정 해상에서 건전한 조업 질서가 확립될 때까지 단속을 이어가겠다”고 말했다.
올해 군산해경에 적발된 중국어선은 이번 사건을 포함해 모두 11척으로, 부과된 담보금은 총 4억2000만원에 달한다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
