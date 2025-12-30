한국인이 많이 사용한 앱 1위는 ‘카카오톡’…쿠팡은 몇 위
가장 오래 사용한 앱은 ‘유튜브’…월 평균 19시간
한국인이 가장 많이 사용한 애플리케이션은 카카오톡인 것으로 조사됐다. 가장 오래 사용한 앱은 유튜브였다.
30일 실시간 앱·결제 데이터 분석 기업 와이즈앱·리테일에 따르면, 지난 1~11월 카카오톡 월평균 사용자는 4823만명으로 가장 많았다. 와이즈앱·리테일은 한국인 안드로이드와 iOS 스마트폰 사용자 표본조사를 통해 이 같은 결과를 얻었다. 안드로이드와 iOS 운영 체제가 모두 있는 앱을 대상으로 조사가 이뤄졌다.
두 번째로 많이 사용된 앱은 유튜브로 4678만명이 사용했다. 이어 구글(4510만명), 네이버(4409만명), 구글 크롬(4203만명) 순이었다. 최근 대규모 개인정보 유출 사고가 발생한 쿠팡은 3388만명을 기록해 6위에 올랐다.
가장 오래 사용한 앱은 유튜브였다. 월평균 사용 시간은 총 1140억분으로 약 19시간에 달했다. 카카오톡(324억분), 인스타그램(279억분), 네이버(191억분), 구글 크롬(166억분) 등이 뒤를 이었으나 유튜브와의 격차가 상당했다.
월평균 실행 횟수 기준 가장 자주 사용된 앱은 카카오톡으로 761억회를 기록했다. 이어 인스타그램(159억회), 유튜브(149억회), 네이버(144억회), 캐시워크(88억회) 순이었다.
