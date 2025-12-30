인천시, 유니세프 아동친화도시 인증 획득

유정복 인천시장이 유니세프 한국위원회로부터 아동친화도시 인증을 받은 뒤 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 인천시 제공

시는 지난 2018년 아동친화도시 인증사업에 착수한 이후 관련 조례 제정과 유니세프 한국위원회와의 업무협약(MOU) 체결을 추진하고 아동참여위원회 운영, 아동권리 교육 확대, 아동권리 옴부즈퍼슨 도입 등 아동의 권리 보장을 위한 제도·행정적 기반을 단계적으로 구축했다. 이를 토대로 올해

유니세프 한국위원회 서면심의와 대면심의를 모두 통과하며 아동친화도시 인증을 받는 성과를 거뒀다.

시는 이번 인증을 계기로 아동친화도시 조성 기본계획을 확대·운영하고 아동권리 옴부즈퍼슨 제도를 활성화해 아동정책의 안정적인 추진 기반을 강화할 방침이다. 또