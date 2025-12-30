포스코이앤씨 시공 고속도로 ‘끼임 사망’ 현장소장 구속
지난 7월 포스코이앤씨 시공 함양창녕고속국도 의령나들목 공사 현장에서 60대 노동자 A씨가 천공기에 끼여 숨진 사고와 관련해 현장소장이 구속됐다.
경남경찰청은 업무상과실치사 혐의로 포스코이앤씨 소속인 현장소장 B씨를 구속하고 공사팀장 등 2명을 불구속 입건했다고 30일 밝혔다.
B씨 등은 당시 도로 사면공사 현장에서 사고를 유발한 천공기에 덮개를 설치해 천공기에 추락방지용 생명줄이 닿지 않게 하는 등 기본적 안전 조치를 이행하지 않은 혐의를 받는다.
경찰과 고용노동부 창원지청은 지난 8월 현장 합동 감식과 포스코이앤씨 본사 및 현장사무소를 압수수색 하는 등 안전조치 여부를 수사 중이다.
경찰은 보강수사를 마무리하고 B씨 등 3명을 검찰에 송치할 계획이다.
노동부는 B씨를 산업안전보건법 위반 혐의로 구속 송치하는 한편 포스코이앤씨 대표이사에 대해서는 중대재해처벌에 관한 법률 위반 혐의로 수사를 이어갈 방침이다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
