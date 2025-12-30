[속보] 이혜훈 “내란은 민주주의 파괴…당파성 매몰돼 본질 놓쳐” 사과

“판단 부족…용기 있게 행동하지 못한 책임 있어”

“행동과 결과로 사과의 무게 증명할 것”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 30일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 옹호 논란에 대해 “당파성에 매몰돼 사안의 본질을 놓쳤다”며 30일 사과했다.



이 후보자는 이날 서울 중구 다동 예금보험공사에 마련된 인사청문회 사무실로 출근하며 “내란은 헌정사에 있어선 안될 분명히 잘못된 일이다. 내란은 민주주의를 파괴하는 불법적 행위”라며 “그러나 당시는 제가 실체를 제대로 파악하지 못했다”고 말했다. 그러면서 “정당에 속해 정치를 하면서 당파성에 매몰돼 사안의 본질과 국가공동체가 처한 위기의 실체를 놓쳤음을 오늘 솔직하게 고백한다”며 “저의 판단 부족이었고 헌법과 민주주의 앞에 용기 있게 행동하지 못한 책임은 오롯이 제게 있다”고 고개를 숙였다.



그는 “그럼에도 기획예산처 초대 장관이란 막중한 책무를 앞둔 지금 과거 실수를 덮은 채 앞으로 나갈 순 없다고 판단했다”며 “국민 앞에 먼저 사과하지 않으면 공직은 결코 정당화될 수 없기 때문”이라고 말했다. 이어 “민주주의를 지키기 위해 추운 겨울 하루하루를 보내고 상처받은 분들, 저를 장관으로, 부처 수장으로 받아들여 주실 공무원과 모든 상처받은 분께 진심으로 사과드린다”고 덧붙였다.



이 후보자는 “말이 아니라 행동과 결과로 이 사과의 무게를 증명하겠다”며 “계엄으로 촉발된 우리 사회의 갈등과 분열을 청산하고, 잘못된 과거와 단절하고 새로운 통합의 시대로 나가는데 혼신의 힘을 다하겠다”고 했다. 그러면서 “대한민국 미래와 국민 주권 정부 성공을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 옹호 논란에 대해 “당파성에 매몰돼 사안의 본질을 놓쳤다”며 30일 사과했다.이 후보자는 이날 서울 중구 다동 예금보험공사에 마련된 인사청문회 사무실로 출근하며 “내란은 헌정사에 있어선 안될 분명히 잘못된 일이다. 내란은 민주주의를 파괴하는 불법적 행위”라며 “그러나 당시는 제가 실체를 제대로 파악하지 못했다”고 말했다. 그러면서 “정당에 속해 정치를 하면서 당파성에 매몰돼 사안의 본질과 국가공동체가 처한 위기의 실체를 놓쳤음을 오늘 솔직하게 고백한다”며 “저의 판단 부족이었고 헌법과 민주주의 앞에 용기 있게 행동하지 못한 책임은 오롯이 제게 있다”고 고개를 숙였다.그는 “그럼에도 기획예산처 초대 장관이란 막중한 책무를 앞둔 지금 과거 실수를 덮은 채 앞으로 나갈 순 없다고 판단했다”며 “국민 앞에 먼저 사과하지 않으면 공직은 결코 정당화될 수 없기 때문”이라고 말했다. 이어 “민주주의를 지키기 위해 추운 겨울 하루하루를 보내고 상처받은 분들, 저를 장관으로, 부처 수장으로 받아들여 주실 공무원과 모든 상처받은 분께 진심으로 사과드린다”고 덧붙였다.이 후보자는 “말이 아니라 행동과 결과로 이 사과의 무게를 증명하겠다”며 “계엄으로 촉발된 우리 사회의 갈등과 분열을 청산하고, 잘못된 과거와 단절하고 새로운 통합의 시대로 나가는데 혼신의 힘을 다하겠다”고 했다. 그러면서 “대한민국 미래와 국민 주권 정부 성공을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.권민지 기자 10000g@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지