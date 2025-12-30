경기연구원 의정부 이전 본격화…3개 부서 등 1차 이전
경기도 정책 연구의 핵심 기관인 경기연구원이 의정부 이전을 시작하며 본격적인 이전 절차에 들어섰다.
의정부시는 수년간 지연돼 왔던 경기연구원 의정부 이전이 1차 이전을 계기로 본궤도에 올랐다고 30일 밝혔다.
경기연구원은 지난 29일 의정부시 신곡동 북부사무소에서 1차 이전 기념식을 열고 연구원장 사무공간과 직속 3개 부서의 이전을 공식화했다.
이번 1차 이전으로 미래전략연구실, 북부발전연구실, 감사실 등 3개 부서와 연구원장 사무공간이 의정부로 옮겨졌으며, 전체 직원 200여명 가운데 35명이 의정부에서 근무를 시작하게 됐다. 이는 향후 통합 이전을 위한 단계적 이전의 출발점이라는 점에서 의미가 크다.
경기연구원 의정부 이전은 2021년 ‘경기도 공공기관 이전 공모’를 통해 결정됐으나, 이전 예정지였던 캠프 카일 부지 여건 변화로 추진이 장기간 지연돼 왔다. 이번 이전은 관계기관 간 협의를 통해 단계적으로 이전하는 방안이 마련되면서 가능해졌다.
경기도의 정책 연구를 전담하는 경기연구원이 의정부에 자리를 잡게 되면서, 그동안 경기남부에 집중돼 있던 정책 연구 기능이 경기북부로 확장될 수 있는 기반도 마련됐다. 이를 통해 경기북부 지역의 현안과 특성이 정책 연구 과정에 보다 직접적으로 반영될 것으로 기대된다.
경기연구원은 정책 및 수탁 연구를 수행하는 공공 연구기관으로, 근무 인력의 절반 이상이 석·박사급 연구 인력으로 구성돼 있다. 이번 이전을 통해 전문 연구 인력이 의정부로 유입되면서 지역 차원의 연구 역량과 지식 기반도 함께 강화될 전망이다.
아울러 연간 500여건에 이르는 연구 성과가 반환공여지 활용, 첨단산업단지 조성, 인공지능(AI)과 바이오 등 미래산업 관련 정책 검토에 활용되며, 의정부시를 비롯한 경기북부 전반의 정책 수립을 뒷받침할 것으로 보인다.
김동근 의정부시장은 “경기연구원 이전은 경기도 정책 연구 기능이 지역으로 확장되는 중요한 과정”이라며 “앞으로 통합 이전 논의가 원활히 진행될 수 있도록 관계기관과 협력해 행정적 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.
