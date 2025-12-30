하남시, 2026년 새해 첫 일출 맞아 유니온타워 조기 운영
경기 하남시가 2026년 새해 첫날 시민들이 도심에서 일출을 감상할 수 있도록 유니온타워 전망대를 조기 개방한다.
하남시는 2026년 1월 1일 하루에 한해 유니온타워 전망대 개방 시간을 평소보다 2시간 앞당겨 오전 7시부터 운영한다고 30일 밝혔다. 이날 새해 첫 일출은 오전 7시47분으로 예상된다.
이번 조기 개방은 새해의 시작점에서 시민들이 각자의 소망과 다짐을 되새기며 의미 있는 시간을 보낼 수 있도록 마련된 특별 운영이다. 전망대는 높이 105m로, 360도로 탁 트인 시야를 갖춘 하남의 대표적인 조망 명소로 꼽힌다.
조기 개방에 따라 시민들은 전망대에서 검단산 능선 너머로 떠오르는 새해 첫 태양과 함께 한강, 검단산, 예봉산 등 주변의 수려한 경관을 한눈에 감상할 수 있을 것으로 기대된다.
행사 당일 전망대 입장 인원은 총 200명으로 제한되며, 1층 로비에서 선착순으로 번호표를 배부해 순차적으로 입장하도록 운영된다. 시는 엘리베이터 동선 분리와 현장 안내 인력 배치를 통해 혼잡을 최소화하고 안전한 관람 환경을 유지할 계획이다.
또한 사전 안전점검을 실시하고 안전요원 배치, 인원 통제, 비상 상황 대응 체계를 가동해 시민들이 불편 없이 해맞이를 즐길 수 있도록 운영에 만전을 기할 방침이다.
시 관계자는 “2026년 새해 첫 해를 바라보며 시민 모두가 희망찬 출발을 할 수 있기를 바란다”며 “유니온타워 전망대가 시민의 일상 속에서 의미 있는 순간을 함께하는 공간으로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 운영해 나가겠다”고 말했다.
한편, 유니온타워 전망대는 평소에도 시민과 방문객에게 개방되는 열린 공간으로, 하남시는 앞으로도 계절과 시기에 맞춘 다양한 시민 체감형 운영을 이어갈 계획이다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
