전투기 소음 피해 보상금 신청…“잊지 말고 꼭 하세요”
경북 예천군, 2026년 1월부터 군 소음 피해 보상금 신청 접수하기로
경북 예천군은 2026년 1월부터 군소음 피해 보상금 신청을 접수한다고 30일 밝혔다.
군에 따르면 정부 24를 통한 인터넷 접수는 내년 1월부터이며 군청 또는 마을별 출장 접수 등 현장 접수는 내년 2월 2일부터 실시할 예정이다.
2026년 신청 대상은 2025년 1월1일부터 12월31일까지 예천비행장 소음대책지역에 주민등록지를 두고 실제 거주한 사실이 있는 주민 또는 이전 보상금(2020년 11월27일~2024년 12월31일 피해 보상분)을 미신청한 주민이다.
예천비행장 소음대책지역은 예천읍, 호명읍, 유천·용궁·개포면 일부 지역이다.
군은 2026년 1월 중 군소음 피해 보상금 신청 대상자에게 보상금 신청 안내문을 발송할 예정이다.
예천군은 2025년도 군소음 피해 보상금 17억 7000만원을 주민 4932명에게 지급 완료했다.
예천군 관계자는 “예천군에서는 주민들 편의를 위해 마을회관에서 보상금 신청 접수를 받는 마을별 출장 접수를 운영할 예정”이라며 “소음대책지역에 거주하는 주민들은 빠짐없이 보상금 신청을 기한 내 완료해 달라”고 말했다.
예천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사