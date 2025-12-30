경상북도…‘대한민국 일자리 중심’ 위상 공고히 다졌다
고용노동부 주관 ‘지역 산업 맞춤형 일자리 창출 지원 사업’에서 우수한 성과
경북도는 2025년 지역일자리 창출 및 지원을 위해 추진한 고용노동부 주관 ‘지역산업맞춤형 일자리 창출 지원 사업’에서 우수한 성과를 거두며 ‘대한민국 일자리 중심’으로서의 위상을 공고히 다졌다고 30일 밝혔다.
경북도 지역혁신 프로젝트사업은 지역 내 다양한 인적·물적 자원을 활용한 일자리사업 추진으로 목표 565명을 초과한 606명의 고용 성과를 달성하며 최종 평가에서 최고 등급인 S등급을 받았다.
또 지역형 플러스 일자리사업은 도 주력산업인 뿌리산업 분야에서 S등급, 이중구조개선 지원 사업 및 업종별 상생협약 확산 지원 사업은 각각 A등급을 받는 등 우수한 평가를 받았다.
경북도의 일자리 정책의 핵심은 생활경제권 중심 일자리 정책으로 동서남북 권역별 산업구조와 노동시장이 뚜렷하게 구분된 지역특성을 반영해 지역+산업 맞춤형 일자리 정책을 설계·추진하는 게 특징이다. 사람 중심의 일자리 정책과 지역 경쟁력을 높여 고용 성과로 이어지게 하는 전국 유일의 일자리 모델을 만들어 추진하고 있다.
또 시군 특성을 분석해 일자리 정책에 반영한 ‘시군특화사업’은 사업계획서 선정-평가-피드백의 과정을 거쳐 시군의 일자리 역량을 높이고 정책의 성과를 관리하기 위해 아카데미를 지원하고 있다. 이를 바탕으로 기초 간 핵심 자원을 연계하는 사업을 발굴하는 등 새로운 일자리 사업의 유형을 만들어가고 있다.
올해 경북도는 약 304억원의 예산을 투입해 고용창출·유지 7440명, 재직자 및 외국인 훈련 176명의 성과를 달성했다.
경북의 주력 산업 중 하나인 자동차부품산업에 105억원을 집중적으로 지원해 원청과 협력사 간의 임금, 복지 등 근로조건의 격차 해소, 미래차 전환 기술지원, 신규 취업자와 재직자 장려금 등을 지원했다.
자동차 부품 산업에 종사하는 청년 1295명에게 주거비, 교통비, 건강 검진비, 재직자 장려금을 패키지로 지원해 도내 기업에 근무하는 근로자 복지와 정주 여건에도 힘썼다.
도는 다양한 일자리 전략을 보다 현장 중심적으로 추진하고자 지·산·학·연이 참여하는 거버넌스를 구성해 기업, 근로자, 학계 등의 의견을 지속적으로 수렴하고 있다.
올해는 지역 내 자동차 부품 1차 사와 협력사가 참여하는 지역 내 노동시장 이중구조 개선을 위한 상생협의체를 구축하고 상생협약식을 추진하는 등 전국에서 최초로 대기업이 아닌 지역 내 1차 사와 협력사 간의 상생모델을 제도화 했다.
또 높은 관세로 인한 철강업의 침체와 산불피해 특별재난지역에 대한 위기에 대응하고자 고용노동부 공모사업을 통해 국비 64억원(90%)을 확보해 71억원의 예산으로 산불피해기업 132개사 336명, 철강기업 54개사 240명에 신속하게 지원해 피해 기업들이 100% 고용을 유지하는 성과를 달성했다.
내년도에는 5극3특이라는 중앙정부의 핵심 정책을 반영해 대구·경북이 연계한 초광역 일자리 사업을 비롯해 권역별 인구유출방지, 관세 대응, 산업안전보건 개선, 근로자 정주 지원 등 정책 영역을 확대할 계획이다.
이재훈 경북도 경제통상국장은 “내년에도 생활경제권 및 광역연계형 일자리를 바탕으로 인구감소가 주요 화두인 경북에서 적극적인 일자리 정책추진을 통해 활력 넘치는 경제 경북을 만들어 나가기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사