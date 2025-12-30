시사 전체기사

11월 소비 3.3% ‘뚝’… 21개월 만에 최대감소

입력:2025-12-30 08:04
수정:2025-12-30 09:41
29일 서울 동대문구 청량리시장에 민생회복 소비쿠폰 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스

11월 소매판매는 두 달 만에 줄고, 산업 생산과 투자는 소폭 증가세로 돌아섰다.

국가데이터처가 30일 발표한 ‘11월 산업활동동향’에 따르면 지난달 전산업생산 지수(계절 조정)는 113.7(2020년=100)로 전달보다 0.9% 올랐다.

산업생산은 8월(-0.3%) 이후 9월(+1.3%)·10월(-2.7%)에 걸쳐 한 달 단위로 등락을 거듭하고 있다.

광공업 생산은 0.6% 증가했다. 반도체(7.5%), 전자부품(5.0%) 등에서 생산이 늘어난 데 가장 큰 영향을 받았다.

서비스 소비를 보여주는 서비스업 생산은 전달보다 0.7% 증가했다.

소비동향을 보여주는 소매판매액 지수는 전달보다 3.3% 급락했다. 작년 2월(-3.5%) 이후 21개월 만에 가장 많이 떨어졌다.

투자 지표는 소폭 반등했다. 설비투자는 자동차 등 운송장비에서 투자가 줄었지만, 일반 산업용기계 등 기계류에서는 늘어 전월 대비 1.5% 증가했다.

건설업 생산을 반영하는 건설기성(불변)도 건축에서 공사실적이 늘면서 6.6% 증가했다.

현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.4포인트 하락했다. 두 달 연속 ‘마이너스(-)’다.

앞으로 경기 국면을 예고해 주는 선행종합지수 순환변동치는 전월보다 0.3%p 상승했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

