70대 베트남 참전용사 자택 쓰레기더미서 화재로 숨져

29일 오전 울산 남구 달동의 한 아파트 복도에 쓰레기 산이 쌓여 있다. 연합뉴스

약 7시간45분 만에 불을 완전히 껐다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사하고 있다.