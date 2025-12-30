김동연, ‘잘한다’ 긍정평가 50%로 수도권 1위…중도 성향 높은 지지 ‘주목’?
김동연 경기도지사가 올해 하반기 직무 수행 평가에서 ‘잘한다’는 응답율 50%를 이끌어내며, 전국 광역단체장 중에서는 김영록 전남지사(52%)와 함께 과반을 넘겼다.
수도권 단체장 중에서는 오세훈 서울시장은(38%), 유정복 인천시장(47%)을 뛰어 넘으며 1위를 차지했다.
29일 한국갤럽은 올해 7월부터 12월까지 전국 만 18세 이상 1만9050명을 대상으로 16개 시·도 단체장의 직무수행을 조사해 발표했다.
발표에 따르면 현직 16개 시·도 광역단체장 직무수행 평가에서 김 지사는 긍정평가 50%, 부정평가 25%로 긍정평가가 2배 높았다.
수도권의 오세훈 서울시장은 ‘잘한다’ 38%, ‘잘못한다’ 49%로 부정평가가 11%p 높았다. 유정복 인천시장은 긍정평가 47%, 부정평가 31%를 기록했다.
전국 전체 평균은 ‘잘 하고 있다’ 42%, ‘잘못하고 있다’ 39%로 각각 조사됐다.
특히 김 지사는 진보와 중도 성향 응답층에서 높은 지지를 받으면서 보수층의 부정 평가가 상대적으로 낮았다는 점이 주목된다.
실제로 ‘잘못하고 있다’는 부정적인 응답은 전국 광역단체장 중 가장 낮았다.
이번 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출 방식으로 진행됐으며 95% 신뢰수준에 표본오차는 ±1.3~7.4%포인트이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
