[속보] 뉴욕증시, 기술주 ‘매도’ 이틀 연속 하락 마감
미국 뉴욕증시 3대 주가지수가 일제히 하락세로 마감했다.
29일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 249.04포인트(0.51%) 내린 48,461.93에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 24.20포인트(0.35%) 밀린 6,905.74, 나스닥종합지수는 118.75포인트(0.50%) 떨어진 23,474.35에 장을 마쳤다.
하락세는 기술주가 주도했다. 엔비디아는 1.21% 하락해 지난주 5% 이상 올랐던 상승분 일부를 반납했다. 테슬라는 3.27%, 팔란티어는 2.41%, 오라클은 1.32%, 메타는 0.69% 각각 내리며 기술주 전반을 끌어내렸다.
은은 장중 온스당 80달러를 사상 처음으로 돌파한 뒤 6% 넘게 급락했다. 은은 올해 들어 지난 4월 저점 대비 180% 이상 올랐다.
