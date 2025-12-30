김동연, 수출 7000억 달러 돌파에 이재명 국민주권정부 쾌거 평가 배경은?

상반기 수출이 감소했으나 새 정부(이재명 정부) 출범 이후 시장 신뢰가 회복되고 대미 관세 협상 타결 등 불확실성이 해소되면서 6월부터 가파른 상승세를 보였다.

김 지사는 “이제 다시 시작”이라며 “대한민국 새로운 도약의 길, 경기도가 함께 열겠다”고 ‘국정 제1동반자’를 다시 상기시켰다.