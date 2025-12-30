김동연, 수출 7000억 달러 돌파에 이재명 국민주권정부 쾌거 평가 배경은?
김동연 경기도지사가 올해 대한민국 수출이 사상 최초로 7000억달러를 돌파한 데 대해 “시장 신뢰 회복을 위한 노력, 대미 관세 협상 타결 등 이재명 국민주권정부의 강력한 의지와 실력이 뒷받침된 쾌거이기도 하다”며 이재명 정부를 치켜세웠다.
김 지사는 29일 자신의 페이스북 ‘사상 최초 수출 7000억 달러 돌파’라는 제목의 글을 통해 “2025년, 대한민국이 내란의 어둠을 극복하며 써 내려간 뜨거운 ‘역전 드라마’”라고 강조하면서 이같이 밝혔다.
한국의 수출 7000억 달러 돌파는 남다르다.
1948년 정부 수립 이후 77년 만에 달성한 역사적 쾌거로 미국(2000년), 독일(2003년), 중국(2005년), 일본(2007년), 네덜란드(2018년)에 이어 세계 6번째다.
1948년 수출액 1900만 달러에서 3만6000배 이상 성장한 결과인 것이다.
올해 초만 해도 미국발 관세 충격과 보호무역 확산 등 어려운 통상환경으로 인해 상반기 수출이 감소했으나 새 정부(이재명 정부) 출범 이후 시장 신뢰가 회복되고 대미 관세 협상 타결 등 불확실성이 해소되면서 6월부터 가파른 상승세를 보였다.
한국의 연간 수출 규모는 1995년 1000억 달러, 2004년 2000억 달러, 2006년 3000억 달러, 2008년 4000억 달러, 2011년 5000억 달러, 2018년 6000억 달러를 각각 달성한 바 있다.
이날 산업통상부·관세청에 따르면 오후 1시 3분 기준, 올해 연간 누적 수출액 7000억 달러를 달성한 것으로 잠정 집계됐다.
김 지사는 “이제 다시 시작”이라며 “대한민국 새로운 도약의 길, 경기도가 함께 열겠다”고 ‘국정 제1동반자’를 다시 상기시켰다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
