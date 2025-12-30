파주 네이처스파, 국회 3개 상임위원장 표창 수상
국회 문체위·기재위·복지위 표창 3관왕 달성
경기 파주시 교하로에 위치한 스파시설 네이처스파는 국회문화체육관광위원장 표창을 비롯해 국회기획재정위원장, 국회보건복지위원장 표창을 동시에 수상했다고 밝혔다.
지하 1300m에서 끌어올린 천연 암반수를 활용하는 수도권 대표 스파로 알려져 있는 네이처스파는 수질 관리와 위생, 안전 시스템 전반에서 높은 평가를 받아 이번 수상의 영예를 안은 것으로 전해졌다. 법적 기준을 상회하는 주기적인 청결 관리와 급·배수 설비 위생 관리, 화재 등 위기 상황에 대비한 대피 공간과 소방 설비 구축이 주요 평가 요소로 꼽힌다.
시설 측은 최근 상당한 자금을 투입해 대규모 업그레이드 공사를 진행했으며, 공기 질 개선과 공간 청결 강화를 위한 설비 교체를 완료했다. 이는 단순 유지보수를 넘어 서비스 품질을 한 단계 끌어올리겠다는 정기훈 대표의 경영 철학이 반영된 결정으로, 고객 만족을 최우선 가치로 삼겠다는 의지를 보여주는 사례로 평가된다. 실제로 최근 경미한 화재 사고 발생 이후에도 신속하고 체계적인 대응으로 하루 만에 무사고 정상 영업을 재개한 바 있다.
네이처스파는 황토 벽돌과 황토로 지어진 참나무 장작불 한증막을 비롯해 건·습식 사우나룸, 아이스방, 노천탕 등을 갖추고 있으며, 야외 테라스와 선베드에서는 인근 숲과 산을 조망할 수 있다. 화로방에서 고구마를 구워 먹거나 테라스에서 장작 불멍을 즐길 수 있는 점도 이곳만의 특징이다. 내부에는 파우더룸과 매점·간이식당은 물론 강남면옥과 카페도 입점해 휴식과 식도락을 동시에 즐길 수 있도록 구성돼 있다.
특히 이번 시설 개선에는 정 대표가 일본과 유럽의 스파 및 웰니스 시설을 직접 방문해 조사한 자료가 반영됐으며, 단순한 설비 교체를 넘어 디자인과 동선, 체험 요소 전반에서 완성도를 높였다는 평가다. 설치 과정은 단순해 보일 수 있으나 공간 전반에 깊이 있는 설계 철학이 담겨 방문객에게 오래 기억되는 휴식 공간을 구현했다는 설명이다.
정기훈 대표는 “네이처스파는 신체적 휴식뿐 아니라 정신적 휴식까지 고려한 공간”이라며 “최근 공개한 유튜브 광고에도 이러한 철학을 담아냈다”고 밝혔다.
