의정부시, CRC 통과도로에 ‘시민품으로’ 명칭 부여
경기 의정부시가 시 승격 63주년을 맞아 캠프 레드클라우드(CRC) 반환부지를 관통하는 도로에 ‘시민품으로’라는 도로명을 공식 부여한다.
의정부시는 2026년 1월 1일부터 가능동 일원 캠프 레드클라우드 통과도로 약 1㎞ 구간에 도로명 ‘시민품으로’를 적용한다고 29일 밝혔다. 이 도로는 과거 미군부대였던 캠프 레드클라우드가 반환된 이후 약 70년 만에 시민에게 개방된 공간으로, 역사적 의미를 반영한 명칭이라는 설명이다.
왕복 2차로로 조성된 이 도로는 2023년 7월 3일 개통됐으며, 의정부 서부 지역과 양주를 연결하는 주요 간선도로 역할을 하고 있다. 그동안 우회도로 이용으로 발생하던 교통 불편을 해소하고 접근성과 교통 흐름을 개선하는 데 기여해 왔다.
그러나 개통 이후에도 공식 도로명이 없어 티맵, 카카오맵 등 주요 내비게이션 서비스에 표기되지 않으면서 시민 불편과 민원이 지속적으로 제기돼 왔다. 이에 시는 시민 이용 편의 개선과 주소 체계 정비의 필요성을 고려해 도로명 부여를 추진했다.
시는 반환부지의 상징성과 시민 환원의 의미를 담아 ‘시민품으로’를 도로명으로 제안했으며, 의정부시주소정보위원회 심의를 거쳐 이를 최종 확정했다. 이번 도로명 부여는 농로와 샛길, 숲길 등에도 도로명 부여를 허용한 ‘도로명주소법’의 취지에도 부합하는 사례다.
시 관계자는 “이번 도로명 지정은 미군 반환부지가 시민의 일상 공간으로 완전히 자리 잡았음을 상징한다”며 “앞으로도 시민 편의를 높이고 도시 정체성을 강화할 수 있도록 도로명과 주소 체계를 지속적으로 정비해 나가겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
