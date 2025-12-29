경기관광공사, 대만 동시간대 1위 인기 프로그램에 ‘경기도 특집’ 방송된다
경기관광공사는 대만 동시간대 1위 인기 예능 프로그램인 ‘종예완흔대’의 ‘경기도 특집’ 방송을 제작지원 해, 지난 27일 첫 방송됐다고 29일 밝혔다.
공사에 따르면 27일 방송을 시작으로, 내년 1월 3일과 10일까지 총 3회 방송된다.
TV 방영과 함께 유튜브, 페이스북 등 프로그램 공식 채널을 통해서도 노출된다.
공사는 다양한 채널을 통한 홍보로 경기도 관광 자원을 중화권 전역에 알리게 됐다면서 단체관광객과 개별관광객 유치 모두에 큰 힘이 될 이라고 기대를 나타냈다.
경기도 특집 촬영은 11월 3일부터 7일까지 4박 5일간 진행됐다.
EG BUS, 아침고요수목원, 포천아트밸리, 지평막걸리 양조장, 두물머리, Natural Garden 529, Ye’s Park 화목토 도예 공방, 안성 남사당 공연장, 이진상회, 부천 한옥체험마을, 부천 일대 등 총 11곳에서 촬영됐다.
이번 제작 지원은 2018년과 2024년에 이어 세 번째다.
공사는 지난 방송으로 쌓은 네트워크를 활용한 실비 지원 방식으로 해당 프로그램을 유치해 일반적인 제작지원 방식 대비 비용 효율성을 크게 높였다고 전했다.
종예완흔대는 2014년 첫 방송 이후 현재까지 방영 중인 대만 대표 장수 예능 프로그램이다. 대만을 비롯해 중국, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아 등 중화권 전체에서 높은 인지도를 보유하고 있다. 팀을 이뤄 각 지역을 배경으로 미션을 수행하는 실외 리얼리티 프로그램으로, 지역의 매력을 자연스럽게 홍보한다.
조원용 사장은 “대만과 중화권에서 영향력 있는 이번 방송을 계기로 대만은 물론 중화권 시장 전체가 경기도 방문으로 이어지는 실질적인 성과를 만들어 나가겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사