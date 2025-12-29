네오위즈 라운드8, 확장팩으로 증명한 개발력

서곡의 경쟁력은 ‘디테일로 서사를 말하는’ 제작 방식에서 나온다. 연출·애니메이션·전투 전반을 정교하게 다듬어 메타크리틱 85점을 기록했고, 오픈크리틱에서는 전문가 추천 비율 100%를 달성했다.

컷신·대사에 과의존하지 않고 조명·음악·사운드에 의미를 심어 감정을 전달하는 ‘비언어적 내러티브’를 목표로, 반복 테스트와 실험을 거친 것으로 알려져 있다.

캐릭터는 ‘실제로 존재할 법한 인물’이라는 기준 아래 영화 캐스팅을 상상하는 방식으로 배경과 성격을 촘촘히 설계했고 연출·모션·라이팅·대사 등 부서 간 협업으로 입체감을 강화했다.

전투 역시 콘셉트별 재미의 방향을 명확히 나눈 뒤, 기대에 못 미치면 과감히 수정·폐기하는 반복 조율로 손맛과 완성도를 함께 확보했다.

이 모든 과정을 가능케 한 토대는 라운드8의 ‘Three Kings(퀄리티, 담당자, 대화 is King)’ 문화다. 위계보다 품질을 기준으로 누구나 의견을 내고 토론하는 환경에서 각 개발자의 판단과 책임을 존중하며 완성도를 끌어올렸다.

실제 ‘P의 거짓’과 확장팩 ‘서곡’을 만든 팀 너프(Team NOUGH)는 목표별 TF를 촘촘히 운영해 짧은 기간에 결과물을 만들었다. 초반 경험을 다듬는 TF에서 295건 피드백을 즉시 반영하며 실행력을 증명했다.