네오위즈 라운드8, 확장팩으로 증명한 개발력
네오위즈 라운드8 스튜디오는 ‘P의 거짓: 서곡’으로 확장팩의 기준을 다시 썼다는 평가를 받는다. 본편 이후 선보인 추가 콘텐츠임에도 서사와 기술적 완성도 전반에서 높은 평가를 받으며 스튜디오의 개발 역량을 재확인시켰다.
라운드8의 개발력은 업계 안팎에서 널리 인정받고 있다. 골든 조이스틱, PS 블로그 올해의 게임 2025 ‘최고의 확장팩’, 국내 대한민국 게임대상 우수상·기술창작상(캐릭터) 등 굵직한 수상 성과가 이를 방증했다.
해외 매체는 ‘올해의 확장팩’으로 서곡을 선정했고 커뮤니티에선 “확장팩의 범주를 넘어선 경험” 같은 반응이 나왔다. 평단과 팬덤을 동시에 거머쥔 셈이다.
서곡의 경쟁력은 ‘디테일로 서사를 말하는’ 제작 방식에서 나온다. 연출·애니메이션·전투 전반을 정교하게 다듬어 메타크리틱 85점을 기록했고, 오픈크리틱에서는 전문가 추천 비율 100%를 달성했다.
컷신·대사에 과의존하지 않고 조명·음악·사운드에 의미를 심어 감정을 전달하는 ‘비언어적 내러티브’를 목표로, 반복 테스트와 실험을 거친 것으로 알려져 있다. 캐릭터는 ‘실제로 존재할 법한 인물’이라는 기준 아래 영화 캐스팅을 상상하는 방식으로 배경과 성격을 촘촘히 설계했고 연출·모션·라이팅·대사 등 부서 간 협업으로 입체감을 강화했다.
전투 역시 콘셉트별 재미의 방향을 명확히 나눈 뒤, 기대에 못 미치면 과감히 수정·폐기하는 반복 조율로 손맛과 완성도를 함께 확보했다.
이 모든 과정을 가능케 한 토대는 라운드8의 ‘Three Kings(퀄리티, 담당자, 대화 is King)’ 문화다. 위계보다 품질을 기준으로 누구나 의견을 내고 토론하는 환경에서 각 개발자의 판단과 책임을 존중하며 완성도를 끌어올렸다.
실제 ‘P의 거짓’과 확장팩 ‘서곡’을 만든 팀 너프(Team NOUGH)는 목표별 TF를 촘촘히 운영해 짧은 기간에 결과물을 만들었다. 초반 경험을 다듬는 TF에서 295건 피드백을 즉시 반영하며 실행력을 증명했다.
