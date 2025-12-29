“투자-성장-사회적 기여로 이어지는 사회공헌 구현”

스마일게이트 희망스튜디오, ‘잼잼테라퓨틱스’와 함께한 기부 캠페인

스마일게이트 희망스튜디오는 발달장애 아동 재활 지원을 위한 기부 캠페인 ‘희망을 쥐었다 폈다 게임으로 만드는 기적’ FUNding을 성황리에 마쳤다고 29일 밝혔다.

발달장애 아동 재활 솔루션 개발사 ‘잼잼테라퓨틱스’가 함께한다. 스마일게이트인베스트먼트의 투자를 받아 성장한 곳이다.