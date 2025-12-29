“고흐 ‘별이 빛나는 밤’이 물리학 산물? 中 논문 엉터리”
네덜란드 화가 빈센트 반 고흐(1853~1890)의 유명한 작품 ‘별이 빛나는 밤’(사진)에 물리학의 ‘난류’ 현상이 담겨 있다는 중국 연구팀의 논문을 두고 학계에서 논쟁이 불붙고 있다고 워싱턴포스트(WP)가 27일(현지시간) 보도했다.
지난해 9월 중국 샤먼대 마인샹·황용샹 연구팀은 이 그림 속 고흐의 필치를 분석한 결과 난류가 포착됐다는 논문을 발표했다. 난류는 압력과 속도 등이 불규칙하게 변하면서 움직이는 기체‧액체 등 유체의 흐름을 가리키는 것으로 물리학‧기계공학에서 쓰는 개념이다. 유명한 그림에 복잡한 대기 현상이 담겨 있다는 흥미로운 연구 결과는 당시 언론에 보도되며 화제가 됐다.
그러나 유체역학 전문가인 제임스 라일리 미국 워싱턴대 기계공학부 명예교수는 해당 논문이 완전히 엉터리라며 반박하는 논문을 발표했다. 라일리 교수팀은 난류학회지에 게재한 논문에서 샤먼대 연구팀의 주장을 “전혀 근거 없는 결론”이라며 “정상적인 검토 과정을 거쳤다면 난류 연구자들에게 즉각 기각됐을 수준”이라고 강도 높게 비판했다.
라일리 교수는 WP에 “사실관계를 바로잡는 작업이 필요했다”며 샤먼대 연구팀의 논문이 철회돼야 한다고 주장했다.
