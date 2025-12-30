은값 올해 180% 급등… 엔비디아 시총 추격중
국제 은 가격이 올해 들어 처음으로 온스당 80달러를 돌파하면서 인공지능(AI) 반도체 대장주인 엔비디아 시가총액도 바짝 뒤쫓고 있다. 은 가격은 올해 180% 넘게 오르며 이란 혁명으로 유가가 폭등했던 1979년 이래 연간 상승률 기준으로 가장 높은 상승률을 기록할 것으로 전망된다.
29일 컴퍼니즈마켓캡에 따르면 전 세계 은 시총은 약 4조2280억달러(6051조원)로 엔비디아 시가총액 4조6380억달러(6637조원)을 뒤쫓고 있다. 은 현물은 최근 1달 약 35% 넘게 상승했는데, 엔비디아 주가는 5.90% 상승했다. 이 추세대로라면 은이 엔비디아를 제치고 전 세계 자산 시총 1위인 금(31조980억달러)에 이어 2위에 오를 수 있다는 전망이 나온다.
이날 은 가격은 처음으로 온스당 80달러를 돌파했다. 블룸버그에 따르면 국제 은 현물가는 한국시간 이날 오전 8시 21분 온스당 84.0075달러로 사상 최고가를 찍었다.
올해 은 가격 급등 원인은 복합적이다. 먼저 금리 인하로 인한 달러 약세에 대비해 금을 사들이는 수요가 올해는 상대적으로 저렴한 은까지 확장됐다는 분석이 나온다. 금과 비교해 실물 시장이 작아 가파르게 오르는 이유가 됐다. 또 인도의 실물 수요 증가가 상승 랠리에 불이 붙었다는 분석도 있다. 미국의 귀금속 관세 부과 우려 등도 가격에 반영된 것으로 풀이된다.
은은 전기차와 의료기기, 데이터센터 개발업체 등 다양한 산업에서 쓰인다. 전체 수요의 50%가 산업용이다. 최근에는 태양광과 풍력 터빈에 많이 사용되는데, 은은 태양광 패널의 전극을 만드는 데 꼭 필요한 귀금속이다. 태양광은 은 전체 수요의 20%를 차지하는데, 2019년 이후 매년 비중이 커지면서 은 가격을 지지하는 역할을 하고 있다.
국내 개인 투자자도 은 투자에 적극적으로 나서고 있다. 코스콤에 따르면 국내 상장된 ETF중 최근 6개월 가장 높은 수익을 낸 상품은 은 투자 상품이다. ‘코덱스(KODEX) 은선물(H)’로 이 기간 105.64% 상승했다. 개인은 해당 상품을 2800억원 순매수했다.
전문가들은 내년에도 은 가격이 더 오를 수 있다고 보고 있다. 최대 온스당 100달러까지 오를수 있다는 전망도 나온다. 옥지회 삼성선물 연구원은 “은을 비롯한 귀금속은 안전자산으로 불확실성 고조 측면에서 수요가 늘어난다”라며 “각국 재정리스크와 지정학적 불안, 경기 침체와 스태그플레이션 우려는 내년에도 이어질 것”이라고 말했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사