李대통령도 움직였다…인천 판자촌 힘겨운 겨울나기

李대통령도 움직였다…인천 판자촌 힘겨운 겨울나기
인천 남동구 한 판자촌의 힘겨운 겨울나기 소식이 전해지면서 이재명 대통령이 직접 난방비 지원을 대폭 확대하기로 했다.
29일 기후에너지환경부 등에 따르면 한국에너지공단은 곧 남동구 판자촌 현장을 직접 찾아 주민들이 겨울철 난방을 제대로 하지 못하는 문제 파악 등에 나설 계획이다.
앞서 이 대통령은 지난 20일 자신의 페이스북에서 ‘민생이 흔들리는 겨울철, 더 어려운 국민의 삶을 더 안전하게 지키겠다’는 제목의 글을 통해 “더 어려운 국민에게 더 많은 온기가 전해지도록 정부의 책임있는 역할이 필요하다”고 강조했다.
이어 “최근 등유와 LPG를 사용하는 취약계층의 부담이 커지고 있다”며 “에너지 바우처 지원금을 대폭 늘려 난방비 고통을 조금이라도 덜겠다”고 설명했다.
이 대통령이 해당 글을 통해 난방비 지원을 확대하겠다는 입장을 밝히고 정부가 적극적으로 나서기 시작한 배경에는 판자촌에서 겨울나기에 어려움을 겪고 있다는 소식이 있다.
이곳 판자촌 주민들은 지난해 봉사단의 도움으로 보일러를 설치했지만, 최근 등유 가격 인상으로 전혀 사용하지 못하고 있는 것으로 알려졌다.
정부 에너지 바우처 사업으로 지원받는 1년간 29만5000원의 난방비로는 등유 1드럼(200ℓ)을 사면 끝이 나기 때문에 판자촌 주민들은 혹독한 겨울 속에서 전기장판 하나로 버티고 있다.
이 대통령은 “겨울이라는 계절적 특성을 고려해 안전과 돌봄, 소득, 주거, 이동 등 삶의 전 영역을 세심하게 보듬는 종합적인 대책을 세워야 한다”며 “틈새 없이 두툼한 사회 안전 매트리스로 복지 사각지대에 놓인 국민을 지키는 적극적이고 촘촘한 행정이 무엇보다 요구된다”고 전했다.
그러면서 “한 사람의 공직자가 어떻게 행동하고 판단하느냐에 따라 국민의 삶이 크게 개선될 수도, 벼랑으로 내몰리 수도 있다”며 “국민들이 이번 겨울을 안전하고 따뜻하게 보내도록 모든 공직자가 힘을 모아 달라”고 강조했다.
한편, 남동구도 후원금 등을 연계해 판자촌 주민들을 위한 등유 지원에 나섰다. 남동구는 지난 23일 판자촌 등 지역 소외계층이 사는 곳에 1가구당 1드럼 분량의 등유를 지원했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
