“정부가 개인에게 파생거래 권유”… 개인용 환헤지 논란
정부가 환율 안정화를 위해 최근 국내시장 복귀계좌(RIA·Reshoring Investment Account) 도입을 발표한 가운데 ‘개인 투자용 선물환 매도’ 상품을 둘러싸고 논란이 일고 있다. 일반 투자자들과 전문가들 사이에서는 고위험 상품인 선물환 매도를 정부가 개인들에게 쉽게 권하고 있다는 비판이 나온다.
29일 업계에 따르면 증권사들은 RIA 제도와 관련한 세칙이 마련되면 즉시 해당 계좌와 개인 투자용 선물환 매도 상품을 만든다는 입장이다.
선물환 매도는 미래의 특정 시점에 받을 외화를 현재 약정한 환율로 팔기로 계약하는 파생 거래다. 예를 들어 수출 기업이 3개월 뒤에 100만 달러를 받기로 한 상황에서 3개월 뒤 환율이 폭락하면 원화로 바꿨을 때 손실이 큰데, 이를 방지하기 위해 미리 3개월 뒤 환율을 고정해 두는 것이다.
이 상품의 만기가 도래했을 때 실제 환율이 계약한 환율보다 낮으면 이익이 발생하지만 반대의 경우 손실이 발생할 수 있다.
증권업계에 따르면 이러한 어려움 때문에 주식 운용 전문 매니저들도 본인이 운용하는 해외 주식의 총금액에서 일부만을 환 헤지하는 전략을 주로 채택하고 있다.
일반 투자자들 사이에서는 선물환 매도의 위험성에 대한 명확한 설명 없이 정부가 이를 개인들에게 권하고 있다는 점에서 오히려 정부 정책에 신뢰가 떨어진다는 비판이 나온다.
한 개인 투자자는 “혹시나 원화 가치가 지금보다 더 떨어진다면 그 손실은 온전히 개인들이 지게 되는 것 아닌가”라며 “경제 정책이 아니라 국민 재산을 통해 환율을 끌어내리려 하는 것 같다”고 지적했다.
증권업계에서도 개인의 선물환 매도는 위험성이 높다는 평가다. 또 정부가 최근 해외주식 등 고위험 상품에 대한 불완전판매 등을 단속하는 상황에서 이보다 더 복잡한 파생상품 거래를 부추기고 있다는 지적이 나온다.
한 관계자는 “개인 투자자가 국민연금이나 생명보험사의 전문 매니저도 아닌데 선물환 만기 주기에 맞춰 주식을 팔거나, 롤오버(만기 연장)를 하기 위해 새로운 계약을 체결해야 하는 이 거래를 할 수 있겠느냐”고 반문했다.
다른 관계자도 “정부가 불완전판매를 조장하는 것 같다”며 “이 상품이 실제 시장에 나와도 증권사나 은행에서는 개인들에게 거래를 권유하지 않을 것”이라고 내다봤다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
