우도 렌터카 사고, 국과수 “급발진 정황 없어”
지난달 제주 우도 천진항에서 14명의 사상자를 낸 렌터카 돌진 사고와 관련해, 국립과학수사연구원 분석 결과 차량 급발진을 뒷받침할 정황은 확인되지 않은 것으로 알려졌다.
제주동부경찰서는 사고 차량의 사고기록장치(EDR)와 차량 결함 여부를 국과수에 의뢰해 감정을 진행한 결과 “운전자의 급발진 주장을 뒷받침할 만한 자료는 없다는 통보가 왔다”고 29일 밝혔다. 다만 현재 수사가 진행 중인 사안으로, 구체적인 결과는 공개하지 않았다.
지난달 24일 제주시 우도면 천진항에서 스타리아 승합차가 도항선에서 내린 뒤 빠른 속도로 달려 보행자들을 덮쳤다.
이 사고로 렌터카에 타고 있던 60대 여성 1명과 길을 걷던 70대 남성 1명, 60대 남성 1명 등 3명이 숨졌고, 11명이 중경상을 입었다.
사고 직후 운전자 A씨(62)는 “RPM이 갑자기 치솟으며 차량이 앞으로 튀어나갔다”며 급발진이 있었다는 취지로 진술했다. 경찰 조사 결과 A씨는 음주 상태는 아니었다.
앞서 블랙박스와 CCTV 영상에서도 사고 차량의 브레이크등에 불이 들어오지 않는 등 급발진 정황을 발견하지 못했다.
경찰은 내달 초 A씨를 다시 소환 조사한 뒤 구속영장을 재신청할 방침이다. 앞서 검찰은 도주 우려가 없고 압수물 분석이 더 필요하다며 보완수사를 요구한 바 있다.
