33년 만에 테니스 ‘성대결’…1위 사발렌카, 671위 키리오스에 완패

아리나 사발렌카와 닉 키리오스가 29일(한국시간) 아랍에미리트 두바이에서 열린 이벤트 경기 ‘배틀 오브 더 섹시스’를 마친 뒤 포옹하고 있다. AP연합뉴스

메이저대회 단식에서 통산 네 차례 정상에 오른 챔피언이다.

키리오스는 현재 세계 랭킹 600위권에 머물러 있지만 2016년 한때 13위까지 올랐던 선수다.

52년 전 역사적인 경기의 명칭을 그대로 가져왔으나 이번 대결을 바라보는 시선은 엇

경기에 앞서 “나는 변화를 위해 반드시 이겨야 했다”며 “이번 경기는 (그때와는) 다르다”고 선을 그었다. 실제 이날 경기는 두 선 수가 웃으며 농담을 주고받았고 춤을 추거나 언더핸드 서브를 넣는 등 비교적 가벼운 분위기 속에서 진행됐다. 영국 매체 BBC는 “테니스가 대중과 소통하는 방식의 변화를 보여준다”고 평했다.

반면 AP통신은 “52년이 지난 지금 이번 대결은 큰 의미를 지니지 못했다”며 “젊은 관중을 끌어들여 돈을 벌고 싶었을 뿐 ”이라고 비판했다. 또 키리오스가 2021 년 여자친구를 폭행한 혐의로 재판을 받은 이력과 과거 남녀 동일 상금에 반대했던 점도 다시 도마 위에 올랐다.