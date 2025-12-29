시사 전체기사

33년 만에 테니스 ‘성대결’…1위 사발렌카, 671위 키리오스에 완패

입력:2025-12-29 17:30
아리나 사발렌카와 닉 키리오스가 29일(한국시간) 아랍에미리트 두바이에서 열린 이벤트 경기 ‘배틀 오브 더 섹시스’를 마친 뒤 포옹하고 있다. AP연합뉴스

사상 네 번째 테니스 ‘성(性) 대결’에서 여자 세계랭킹 1위 아리나 사발렌카(27·벨라루스)가 남자 랭킹 671위 닉 키리오스(30·호주)에 완패했다.

사발렌카는 29일(한국시간) 아랍에미리트 두바이에서 열린 이벤트 경기 ‘배틀 오브 더 섹시스(성 대결)’에서 키리오스에 0대 2(3-6 3-6)로 졌다. 남녀 선수 맞대결이 펼쳐진 건 1992년 이후 33년 만이다. 사발렌카는 메이저대회 단식에서 통산 네 차례 정상에 오른 챔피언이다. 키리오스는 현재 세계 랭킹 600위권에 머물러 있지만 2016년 한때 13위까지 올랐던 선수다.

경기는 남녀 간 신체적 차이를 고려해 변형 룰로 치러졌다. 사발렌카 쪽 코트가 9% 더 작았고, 두 선수 모두 한 번의 서브 기회만 허용됐다. 강한 서브를 넣기 어려워져 남자 선수에게 불리한 조건이다. 하지만 결과는 예상보다 싱거웠다. 키리오스가 1, 2세트를 연속으로 따내며 일찌감치 승부를 결정지었다.

테니스에서 남녀 선수의 맞대결이 열린 것은 이번이 네 번째다. 특히 1973년 남자 선수 보비 리그스(미국)와 여자 선수 빌리 진 킹(미국)의 대결은 테니스 역사에서 상징적 장면으로 남아 있다. 당시 남녀 투어의 상금 격차 문제 등 성 평등이 화두였던 때라 킹의 승리는 사회적으로 큰 반향을 일으켰다. 이번 경기까지 포함해 여자 선수가 승리한 사례는 킹이 유일하다.

52년 전 역사적인 경기의 명칭을 그대로 가져왔으나 이번 대결을 바라보는 시선은 엇갈렸다. 킹은 경기에 앞서 “나는 변화를 위해 반드시 이겨야 했다”며 “이번 경기는 (그때와는) 다르다”고 선을 그었다. 실제 이날 경기는 두 선수가 웃으며 농담을 주고받았고 춤을 추거나 언더핸드 서브를 넣는 등 비교적 가벼운 분위기 속에서 진행됐다. 영국 매체 BBC는 “테니스가 대중과 소통하는 방식의 변화를 보여준다”고 평했다.

반면 AP통신은 “52년이 지난 지금 이번 대결은 큰 의미를 지니지 못했다”며 “젊은 관중을 끌어들여 돈을 벌고 싶었을 뿐”이라고 비판했다.키리오스가 2021 여자친구를 폭행한 혐의로 재판을 받은 이력과 과거 남녀 동일 상금에 반대했던 점도 다시 도마 위에 올랐다.

정신영 기자 spirit@kmib.co.kr

