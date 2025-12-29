민형배 “2030년 광주·전남 통합하자”…지역 정치권에 제안
차이·다양성 이유…“한 템포 뒤 통합”
내년 지방선거 출마자들 ‘약속’ 제안
차기 광주광역시장 선거에 출마 예정인 더불어민주당 민형배 국회의원(광주 광산을)이 ‘2030년 광주·전남 행정통합’을 지역 정치권에 제안하고 나섰다.
민 의원은 29일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “길은 통합으로 열린다”며 이같이 밝혔다.
그는 “광주와 전남 ‘통합’ 공론장이 활발하게 만들어지고 있다. ‘합치지 않고서는 미래가 없다’는 시도민의 의지를 정치권이 받아 구체화하는 모양새”라며 “저는 전남·광주 통합에 찬성한다. 논의와 추진에 속도를 내야 한다는 생각도 갖고 있다”고 말했다.
이어 “저는 전남·광주 통합의 원년을 2030년으로 설정한다. 2026년 선거 뒤 차기 시도지사가 임기 내에 통합을 완료하고, 2030 지방선거는 ‘통합 광주‧전남’으로 치르자는 것”이라며 “참고로 2030년은 민선 10기 지방선거가 있는 해이고, 5‧18민중항쟁 50주년이 되는 때”라고 강조했다.
민 의원은 또 “이 로드맵이 선언적 구호에 그치지 않으려면 구속력이 높은 ‘정치적 약속’을 해야 한다”면서 “그 방법으로 저는 내년 지방선거에 출마할 광주시장, 전남도지사 후보는 물론 광역 및 기초의원 입후보자들이 한데 모여 시도민들께 ‘2030 통합 광주‧전남’을 약속하는, 일종의 ‘사회계약’ 실행을 제안한다”고 밝혔다.
민 의원은 광주·전남 통합 시점을 2030년으로 제안한 데 대해 광주와 전남의 내부 다양성 차이, 시도민의 인식차, 구체적인 실행 계획 준비 등을 이유로 들었다.
끝으로 그는 “마감 시간을 확실히 정해 놓고 2026~2030년 동안 구체적이고 실질적인 내용을 채워가야 시‧도민의 지지를 받는 ‘통합 연착륙’이 가능하다고 본다”고 말했다.
앞서 광주·전남은 민선 7기 들어 행정통합을 추진했으나, 서로 다른 이해관계 속에 구체적인 논의로 이어지지 못하고 백지화됐다. 내년 초에는 행정통합보다 낮은 수준의 ‘광주·전남 특별광역연합’이 출범할 예정이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
