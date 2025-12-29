부산구치소 집단 폭행 사망, 재소자 3명 살인 기소

부산구치소 재소자 3명이 다른 20대 재소자를 상습적으로 폭행해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
부산지검 서부지청 인권·여성·강력전담부(부장 신기련)는 부산구치소에서 수용자가 다른 수용자들의 집단 폭행으로 숨진 사건을 수사한 결과 A(22), B(21), C(28)씨 등 수용자 3명을 살인죄 등으로 기소했다고 29일 밝혔다.
검찰에 따르면 피고인들은 지난해 8월 중순부터 피해자(24)의 위생 문제와 사소한 실수를 트집 잡아 상습적으로 폭행해 왔다. 이들은 반복된 폭행으로 피해자가 극도로 쇠약해진 상태임을 알고도 공모해 지난 9월 7일 오후 약 20분간 수용실에서 피해자의 복부를 집중적으로 구타했고, 피해자는 같은 날 오후 5시 7분쯤 숨졌다.
검찰은 사건 송치 이후 유족 면담과 부산구치소 현장 검증, 의무기록과 CCTV 분석, 피고인 및 참고인 조사와 대질조사 등 광범위한 보완 수사를 진행했다. 그 결과 피해자가 사망 전 수일간 제대로 식사조차 하지 못할 정도로 쇠약해졌음에도 피고인들이 의무실 방문을 막았고, 범행 발각을 우려해 폭행을 은폐하려 한 정황을 확인했다.
검찰은 이러한 정황을 토대로 피고인들이 피해자의 사망 가능성을 인식하고도 폭행을 계속한 것으로 판단해 ‘살해의 미필적 고의’를 인정했다. 이에 따라 3명 모두를 살인죄로 기소한 데 이어 추가로 1명에게는 특수상해죄를, 나머지 2명에게는 상습폭행죄를 각각 적용했다.
수사 과정에서는 구치소의 관리 부실 문제도 드러났다. 피해자는 이미 다른 수용실에서 폭행 피해를 입어 ‘지속 관찰 필요’ 대상으로 보고됐지만 관련 정보가 실무자들에게 공유되지 않았고 폭행 우려자 지정과 점검도 제대로 이뤄지지 않았다는 것이다. 검찰은 이러한 관리 공백이 범행 은폐를 가능하게 했다고 보고 관련 내용을 법무부에 통보해 재발 방지를 촉구했다.
검찰 관계자는 “구치소 내 집단 폭행 사망 사건을 단순 폭행치사로 보지 않고 반복된 가혹 행위와 피해자의 상태 인식 등을 종합해 살인으로 판단했다”며 “피고인들에게 죄에 상응하는 중형이 선고될 수 있도록 공소 유지에 만전을 기하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
