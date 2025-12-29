서울 지하철 338개 역사에 승강기 설치…‘1역사 1동선’ 완성
서울시가 관할 아래 있는 지하철 1~9호선, 우이신설선, 신림선 338개 모든 역사에 엘리베이터 설치를 완료하며 전국 최초로 ‘1역사 1동선’ 시대를 열었다. 휠체어 탑승자 등 교통약자가 타인의 도움 없이도 엘리베이터(승강기)로 지상에서 지하철 승강장까지 이동할 수 있게 한 것이다. 1역사 1동선 구축 사업을 시작한 지 18년 만의 성과다.
서울시는 29일 강서구 까치산역(2·5호선)에서 ‘전역사 1역사 1동선 확보 기념식’을 개최했다. 이번에 완공된 까치산역 승강기는 지하 1층 대합실에서 지하 5층 승강장을 곧바로 연결한다. 오세훈 서울시장은 기념사에서 “이동은 선택이 아니라 누구에게나 보장돼야 하는 권리”라며 “서울 지하철이 보편적 접근성을 갖춰 누구나 차별 없이 이용할 수 있게 됐다”고 강조했다.
서울시는 2007년 ‘지하철 이동편의시설 확충 종합계획’을 수립해 1역사 1동선 확보 사업을 본격화했다. 하루 평균 700만명이 이용하고 수송분담률이 43%에 달하는 지하철을 모든 시민이 이용할 수 있도록 보장하겠다는 취지였다. 이를 위해 2008년부터 올해까지 약 18년간 79개 역사에 1751억원을 투자했다. 신설 역사의 승강기 설치를 의무화한 교통약자법(2006년 제정) 시행 전에 건설된 160개 역사에도 2003~2006년 승강기 설치했다.
다만 봉화산·마천·종로3가·까치산역 등 17개 역사는 민원, 사유지 저촉, 지장물, 지반 문제 등을 이유로 승강기 시공에 어려움을 겪었다. 이에 서울시는 특수공법 도입, 주·야간 작업, 공정 효율화 등을 통해 2023년 12월 봉화산역(6호선)을 시작으로 17개 역사의 승강기를 순차 개통했다.
서울시는 앞으로 ‘전 역사 10분 내 환승’을 목표로 지하철 혁신을 이어간다. 우선 노원·건대입구·교대·대림역 등 13개 역사에 내부 환승 통로와 내부 승강기를 설치하고 서울동행맵을 활용한 맞춤형 내비게이션 제공을 추진한다. 이를 통해 해당 역사에서 현재 평균 23.3분인 교통약자의 환승 시간을 9.8분으로 줄일 방침이다. 비교통약자의 환승 시간도 평균 7.8분에서 4.3분으로 감소할 것으로 예상된다.
한편, 이날 전국장애인차별철폐연대(전장연)는 기념식 현장에서 기습 시위를 벌였다. 전장연 관계자는 “한국철도공사가 관할하는 서울 내 1호선 남영역, 외대앞역 등에는 아직 승강기가 설치되지 않았다”며 “서울 지하철 전체에 1역사 1동선이 확보됐다고 말하는 것은 진실을 호도하는 언사”라고 지적했다.
