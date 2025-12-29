李대통령, ‘통합 넥타이’ 매고 청와대로…참모진엔 “왜 나와 있어요?”

이재명 대통령이 29일 용산 대통령실 이전 후 청와대로 첫 출근을 하고 있다. 청와대 제공

이재명 대통령이 청와대로 첫 출근을 하면서 세 가지 색이 담긴 ‘통합 넥타이’를 착용했다.

강유정 청와대 대변인은 브리핑에서 “새로운 출발과 소통, 통합을 중시하는 의지를 담았다고 보면 된다”고 설명했다.

청와대 복귀를 위해 시설개선공사를 진행하면서 안보·재난 관련 시스템을 중단 없이 가동한 센터 직원들의 노고를 치하하고, 365일 24시간 철저히 근무해달라고 당부했다.

이 대통령은 센터 내 비상 집무실을 살펴보며 “쓸 일은 거의 없겠죠”라고 묻기도 했다. 그러자

강 대변인은 “이 대통령이 청와대 본관이 아니라 ‘백성과 함께한다’는 뜻의 여민관을 집무실로 택한 것은 국민과 함께 국정을 운영하겠다는 국민주권 정부의 철학을 보여주는 것”이라며 “일상적 회의부터 3실장 중심의 집중적 회의까지 여민관에서 이뤄지는 원활한 의사결정 구조를 보여주고자 한다”고 설명했다.