李대통령, ‘통합 넥타이’ 매고 청와대로…참모진엔 “왜 나와 있어요?”

李대통령, ‘통합 넥타이’ 매고 청와대로…참모진엔 “왜 나와 있어요?”
이재명 대통령이 청와대로 첫 출근을 하면서 세 가지 색이 담긴 ‘통합 넥타이’를 착용했다. 이 대통령을 맞이하러 본관 앞에 나와 있던 참모진을 향해서는 “왜 나와 있어요? 아, 이사 기념으로?”라고 농담하기도 했다.
이 대통령은 29일 오전 9시13분 전용차를 타고 청와대 경내로 들어섰다. 이 대통령의 차량이 지나는 길 앞에는 지지자들이 태극기를 들고 “이재명 만세” 등을 연호했다.
본관에 도착한 이 대통령은 검은색 코트에 흰색, 빨간색, 파란색이 배색 된 사선 줄무늬 넥타이 차림으로 차량에서 내렸다. 이 대통령은 지난 6월 4일 취임 선서식 등 중요한 자리마다 통합을 상징하는 이 넥타이를 착용해왔다.
강유정 청와대 대변인은 브리핑에서 “새로운 출발과 소통, 통합을 중시하는 의지를 담았다고 보면 된다”고 설명했다. 문재인 전 대통령이 퇴임한 2022년 5월 9일 이후 1330일 만에 현직 대통령이 청와대로 복귀한 날을 맞아 통합과 소통의 의지를 다진 것으로 풀이된다.
이 대통령은 본관 앞에서 자신을 기다리던 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장 등 참모진을 향해 “왜 나와 있어요? 아, 이사 기념으로?”라고 농을 쳤다. 이후 본관에서 참모들과 아침 차담회를 주재하고 주요 현안과 업무계획을 보고받았다.
차담회를 마친 이 대통령은 복귀 후 첫 일정으로 ‘청와대 지하벙커’로 알려진 국가안보실 산하 국가위기관리센터를 방문해 안보·재난 분야 시스템을 점검했다. 청와대 복귀를 위해 시설개선공사를 진행하면서 안보·재난 관련 시스템을 중단 없이 가동한 센터 직원들의 노고를 치하하고, 365일 24시간 철저히 근무해달라고 당부했다.
이 대통령은 센터 내 비상 집무실을 살펴보며 “쓸 일은 거의 없겠죠”라고 묻기도 했다. 그러자 황인권 경호처장은 안보 이슈 대응을 위한 국가안전보장회의(NSC) 훈련 때 사용하게 될 것이라 답했다.
강 대변인은 “이 대통령이 청와대 본관이 아니라 ‘백성과 함께한다’는 뜻의 여민관을 집무실로 택한 것은 국민과 함께 국정을 운영하겠다는 국민주권 정부의 철학을 보여주는 것”이라며 “일상적 회의부터 3실장 중심의 집중적 회의까지 여민관에서 이뤄지는 원활한 의사결정 구조를 보여주고자 한다”고 설명했다.
이어 “청와대 복귀를 통해 과정이 투명한 일하는 정부를 표방하고, 국민과 소통하는 정치를 회복하고, 세계가 찾는 외교·안보의 중심으로 거듭남으로써 국민께 효능감을 드리는 ‘이재명식 실용주의’를 보여드리겠다”고 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사