김종인 “이혜훈 발탁 획기적…국민의힘 제명조치 옹졸”
“정치인에 예산 총책임자 맡긴 것 처음”
“이혜훈, 경제 전문가…정치적 감각도 갖춰”
김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명을 두고 “획기적”이라고 평가했다.
김 전 위원장은 29일 BBS라디오 ‘금태섭의 아침 저널’에 출연해 “대한민국 역사상 예산 총책임자를 예산에 종사했던 전통 관료가 아니라 정치인에게 맡긴 것은 처음”이라며 “그런 측면에서 상당히 획기적”이라고 말했다. 이어 “이혜훈 전 의원은 경제를 전문적으로 공부한 사람이자 3선 국회의원 출신으로 정치적 감각도 어느 정도 갖춘 인물”이라며 “지금은 예산 지출 구조에 대한 대대적인 변화가 필요한 시점으로 이재명 대통령이 예산 제도 자체에 근본적인 변화를 가져오겠다는 생각으로 기획처 장관으로 이혜훈을 선택했다면 잘한 인사”라고 덧붙였다.
서울대에서 경제학 학사 학위를 받은 이 후보자는 한국개발연구원(KDI) 연구위원을 지냈다. 기획재정부는 다음 달 2일 경제정책을 담당하는 재정경제부와 예산 및 기획을 맡는 기획예산처로 나뉘는데, 신설 기획예산처의 수장은 장관급 국무위원이다.
국민의힘이 인선 발표 약 2시간 만에 이 후보자를 ‘배신자’로 규정하고 제명한 것에 대해 김 전 위원장은 “너무 옹졸했다”고 비판했다. 그는 “이를 계기로 정치적 화합의 계기로 삼을 수도 있었는데 무조건 반발만 하는 모습은 제1야당으로서 올바른 태도인가”라고 지적했다.
한편 장동혁 국민의힘 대표가 통일교 특검법을 주장하며 이준석 개혁신당 대표와 동반 단식을 시사하는 등 대여 투쟁 강도를 높이는 데 대해 김 전 위원장은 “굉장히 어리석다”며 “오늘날 윤석열 대통령이 왜 이런 상황에 놓이게 됐는지를 되돌아봐야 한다”고 말했다. 그러면서 “이재명 대통령만 공격하는 방식에서 벗어나지 못하고 있다”며 “그런 식이면 내년 지방선거 결과는 뻔하다. 선거 결과를 본 뒤 변화를 이야기한다면 너무 늦다”고 덧붙였다.
