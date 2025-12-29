‘1429.8원’…원·달러 환율 39거래일 만에 최저
원·달러 환율이 29일 1420원대로 하락했다. 약 2개월 만에 가장 낮은 수준으로 떨어진 것이다.
이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)는 전 거래일보다 10.5원 내린 1429.80원이었다.
환율은 0.30원 내린 1440.00원에서 출발, 장 초반 1442.1원까지 올랐다. 이후 오후 들어 1429.1원까지 떨어졌다.
원·달러 환율은 24일을 시작으로 26일에 이어 이날까지 3거래일 연속 하락 마감했다. 원화 약세에 제동을 걸기 위해 관계당국이 전방위로 나선 상황에서 외국인이 국내 주식을 사들인 데 따른 것으로 보인다.
기획재정부와 한국은행 당국자는 지난 24일 “원화의 과도한 약세는 바람직하지 않다”고 발표했었다.
정부는 또 해외 주식을 팔고 국내 주식 시장으로 복귀하는 개인 투자자들에게 주는 ‘국내시장 복귀계좌(RIA)’를 신설해 비과세 혜택을 주기로 했다. 지난 26일엔 국민연금이 전략적 환 헤지에 나섰다는 소식이 전해졌다.
이날 유가증권시장에서 외국인이 오후 3시35분 기준 약 3315억원어치를 순매수했다. 외국인 투자자는 달러를 원화로 바꿔 한국 주식을 사기 때문에 환율 방어에 긍정적인 영향을 준다.
주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.1% 오른 98.068을 나타냈다.
오후 3시30분 기준 원·엔 재정환율은 100엔당 915.39원으로, 전 거래일 기준가보다 6.52원 떨어졌다. 엔·달러 환율은 0.01% 내린 156.203엔이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
