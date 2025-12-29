연천군 ‘연천ON돌봄’ 본격 시행…통합돌봄 체계 구축
의료·요양·돌봄 통합한 ‘연천형 통합돌봄’ 가동
경기 연천군은 의료·요양·돌봄을 통합 지원하는 ‘연천형 통합돌봄(연천ON돌봄)’을 본격 시행하며 군민이 살던 곳에서 건강하고 안정적인 생활을 이어갈 수 있는 지역 돌봄체계 구축에 나선다고 29일 밝혔다.
군은 지난해 9월 보건복지부 기술지원형 통합돌봄 시범사업에 선정된 이후 전담 인력을 배치하고 관련 교육을 이수하는 등 제도 도입을 준비해 왔으며, 지난 23일 ‘연천군 지역 돌봄 통합지원에 관한 조례’를 공포해 법적·제도적 기반을 마련했다.
군은 2026년을 통합돌봄 본격 추진 원년으로 설정하고 ‘지금 사는 곳에서 건강하게 머무는 연천형 통합돌봄’ 실현을 목표로 한 2026년도 통합돌봄사업 실행계획안을 수립했다. 해당 계획안은 보건복지부 사회보장제도 신설협의와 연천군 통합지원협의체 심의를 앞두고 있다.
연천군 통합돌봄의 공식 명칭인 ‘연천ON돌봄’은 돌봄이 필요한 순간 즉시 켜지는 ‘ON’과 지속적인 연결을 의미하는 ‘On-going’의 의미를 담고 있다. 군은 이를 통해 군민이 거주지를 떠나지 않고도 존엄한 삶을 이어갈 수 있는 AIP(Aging In Place) 실현을 목표로 하고 있다.
군은 통합돌봄의 핵심 가치를 ‘켜지는 돌봄(ON)’ ‘안정적인 돌봄(穩)’ ‘따뜻한 돌봄(溫)’으로 설정하고, 연내 통합돌봄 기반 구축에 집중할 계획이다.
주요 추진 내용은 돌봄이 필요한 순간 즉시 작동하는 통합지원체계 구축, 살던 집과 지역에서 의료와 돌봄을 안정적으로 받을 수 있는 생활기반 강화, 분절된 돌봄서비스의 통합·조정을 통한 돌봄 공백 최소화 등이다.
군은 2026년부터 의료·요양 연계형 통합돌봄 과업을 단계적으로 추진하고, 지역 여건에 맞는 연천형 통합돌봄 모델을 정착시켜 나갈 방침이다. 이를 위해 2026년 1월 2일자로 통합돌봄 전담조직을 구성해 사업 추진에 속도를 낼 예정이다.
군 관계자는 “연천ON돌봄은 단순한 복지서비스 확대를 넘어 군민이 살아온 삶의 터전에서 존엄한 노후를 이어갈 수 있도록 지원하는 지역 중심의 통합돌봄 체계”라며 “의료·요양·돌봄이 유기적으로 연계되는 연천형 통합돌봄을 통해 지속가능한 AIP 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
