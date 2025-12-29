SOOP, 플랫폼 통합·AI 서비스·콘텐츠 제휴에 집중
SOOP 최영우 대표가 자사의 2026년의 핵심 키워드로 ▲플랫폼 통합을 통한 시너지 창출 ▲AI 서비스 고도화 ▲콘텐츠 제휴 및 지원 강화 등 3개를 제시했다.
최 대표는 27일 서울 마포구 상암 SOOP 콜로세움에서 열린 ‘2025 스트리머 대상’에서 이같이 말했다.
최 대표는 “내년 1월부터는 글로벌과 기존의 SOOP이 하나가 된 플랫폼으로 시너지를 많이 낼 수 있을 거라고 생각한다”고 말했다. SOOP은 통합 플랫폼에 AI 자동 자막 번역 기능을 지원해 해외 팬들과의 소통이 한층 확대할 전망이다.
최 대표는 “최근 화제가 됐던 LCK 한국어 중계뿐만 아니라 LCP, LEC 등 다양한 해외 리그도 다국어 중계를 제공함으로써 다른 나라 유저들도 많이 들어올 것”이라며 “국내와 해외 스트리머 간의 공동 콘텐츠 등 합동방송을 원하는 스트리머들이 있으면 지원할 계획”이라고 말했다.
최 대표는 또 자사의 생성형 AI 영상 제조기 ‘싸빅(SAVYG)’와 유저 맞춤 영상 비서 ‘수피(SOOPi)’의 기능 확대, AI 매니저 ‘쌀사SARSA’의 2.0 버전 업데이트 등을 통해 AI 서비스를 고도화하겠다고 밝혔다.
최 대표는 플랫폼 파트너십 확대를 통해 콘텐츠 제작 및 참여 기회를 확대하겠다고 밝혔다. 그는 “넥슨, 라이엇 게임즈 등 주요 게임사와 깊은 관계를 맺고 계정 연동을 통해 다양한 서비스를 LCK·FSL이 개막 시점에 제공할 예정”이라며 “1월부터 국내 7개 주요 프로게임단과 같이 SOOP 생태계에서 활동하는 모습을 보여드릴 것”이라고 말했다.
아울러 “콘텐츠와 기술적인 지원, 그리고 특히나 MCN과 다양한 개발사들과의 연계도 계속 추진할 예정이며 지자체와도 제휴를 확대해 나가겠다”고 덧붙였다.
한편 SOOP의 연말 시상식인 스트리머 대상에서는 ‘김민교’ ‘봉준’ ‘감스트’가 각각 게임, 보이는 라디오, 스포츠 부문에서 대상을 받았다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
