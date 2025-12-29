SOOP, 플랫폼 통합·AI 서비스·콘텐츠 제휴에 집중

SOOP 제공

최 대표는 “최근 화제가 됐던 LCK 한국어 중계뿐만 아니라 LCP, LEC 등 다양한 해외 리그도 다국어 중계를 제공함으로써 다른 나라 유저들도 많이 들어올 것”이라며 “국내와 해외 스트리머 간의 공동 콘텐츠 등 합동방송을 원하는 스트리머들이 있으면 지원할 계획”이라고 말했다.

최 대표는 또 자사의

AI 서비스를 고도화하겠다고 밝혔다.

넥슨, 라이엇 게임즈 등 주요 게임사와 깊은 관계를 맺고 계정 연동을 통해 다양한 서비스를 LCK·FSL이 개막 시점에 제공할 예정”이라며 “1월부터 국내 7개 주요 프로게임단과 같이 SOOP 생태계에서 활동하는 모습을 보여드릴 것”이라고 말했다.

아울러 “콘텐츠와 기술적인 지원, 그리고 특히나 MCN과 다양한 개발사들과의 연계도 계속 추진할 예정이며 지자체와도 제휴를 확대해 나가겠다”고 덧붙였다.