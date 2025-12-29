대전 유성복합터미널 준공…내년 1월 운영 개시

29일 개최된 유성복합터미널 준공식. 대전시 제공

유성복합터미널 건립사업은 2010년부터 민간사업자 공모방식으로 추진됐지만 사업 지연과 여객수요 감소, 주택경기 하락 등으로 계속해서 무산됐다. 시는

2023년 2월 시 재정을 투입해 여객시설 중심의 공영터미널을 건립하는 것으로 개발계획을 변경했다.

터미널 주변 부지에는 컨벤션 등 복합시설 유치를 위한 1만7000㎡ 규모의 지원시설용지, 공공기관 이전에 대비한 7000㎡ 규모의 공공청사 용지가 확보돼 있어 지역경제 전반에 긍정적 효과가 발생할 전망이다.

이장우 대전시장은 “사귀신속(事貴申速)의 자세로 개발계획 변경 발표 3년 만에 신축공사를 완료했다”며 “운영이 시작되면 대전 서북부 권역의 새로운 관문 역할을 할 것”이라고 말했다.