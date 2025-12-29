대전 유성복합터미널 준공…내년 1월 운영 개시
대전 서북부권의 관문 역할을 하게 될 유성복합터미널이 내년 1월 운영을 시작한다.
대전시는 29일 유성복합터미널 신축공사 준공식을 개최했다.
대전도시철도 1호선 구암역 인근에 들어선 유성복합터미널은 총 사업비 449억원을 들여 대지면적 1만5000㎡, 건축 연면적 3858㎡ 규모로 지어졌다. 하루 최대 6500명이 이용할 수 있다.
내년 1월부터 대전교통공사와 민간사업자가 공동으로 운영하며 서울·청주·공주 등 32개 노선의 시외·고속버스를 통합 운행한다. 현재 이용중인 유성시외버스정류소 건물은 내년 4월까지 리모델링을 거쳐 편의시설로 활용할 계획이다.
유성복합터미널 건립사업은 2010년부터 민간사업자 공모방식으로 추진됐지만 사업 지연과 여객수요 감소, 주택경기 하락 등으로 계속해서 무산됐다. 시는 2023년 2월 시 재정을 투입해 여객시설 중심의 공영터미널을 건립하는 것으로 개발계획을 변경했다.
터미널 주변 부지에는 컨벤션 등 복합시설 유치를 위한 1만7000㎡ 규모의 지원시설용지, 공공기관 이전에 대비한 7000㎡ 규모의 공공청사 용지가 확보돼 있어 지역경제 전반에 긍정적 효과가 발생할 전망이다.
이장우 대전시장은 “사귀신속(事貴申速)의 자세로 개발계획 변경 발표 3년 만에 신축공사를 완료했다”며 “운영이 시작되면 대전 서북부 권역의 새로운 관문 역할을 할 것”이라고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
