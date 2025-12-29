손샘영어 ‘플립에듀·영플립 활용’ 학원 운영 효율화 사례 공개
손샘영어가 12월 18일 서울 강남구 SETEC 컨벤션센터에서 열린 비탑에이아이가 주관한 플립에듀·영플립 사업설명회에서 학원 운영 효율화를 위한 실제 활용 사례를 공유했다.
이번 설명회는 온·오프라인으로 동시에 진행되었으며, 학원장들이 학원 운영 과정에서 겪는 실질적인 고민을 논의하는 자리로 마련됐다.
손샘영어 손효원 대표(손샘영어·비탑AI 대표)는 학원 운영 경험을 바탕으로, 소규모 학원에서 다수 지점으로 성장하는 과정에서 겪은 조직 관리와 운영 노하우를 소개했다.
이어 손샘영어에서 실제로 활용 중인 플립에듀와 영플립 시스템 사례를 중심으로, 학원 운영의 데이터화·시스템화·개인 맞춤화를 통한 효율적인 관리와 수업 운영 방법을 설명했다.
설명회에서는 학생 개별 수준 맞춤 학습과 반복 행정 업무 자동화 사례가 주목을 받았다. 보강·출결 알림, 수업 일지 작성, 수납 관리 등 매일 반복되는 업무를 시스템으로 전환함으로써 인건비 부담을 줄이고, 확보된 시간을 학생 개인별 맞춤 학습에 재투자하는 운영 선순환 구조를 소개했다.
특히 손샘영어는 AI 기반 학습 데이터를 활용해 학생별 오답 노트와 맞춤형 학습 자료를 손쉽게 생성, 강사 의존도를 낮추고 학원 수업의 질을 높이는 사례를 공유했다.
행사에서는 재등록률 98%, 퇴원율 2%를 유지하는 손샘영어 일부 지점의 성공 사례도 공개됐다. 데이터 기반 운영과 AI 솔루션 활용으로 학원의 안정적 성장을 이어가는 과정이 상세히 다뤄졌다.
이번 설명회에서 소개된 통합형 학원 및 학습관리 시스템 플립에듀와 영어 맞춤형 학습 프로그램 영플립은 손샘영어에서 실제로 활용돼 높은 학습 성과와 운영 효율성을 입증하고 있다고 설명했다.
손효원 대표는 “AI 기반 학생 학습 데이터 분석을 고도화해, AI와 강사가 공동으로 학생별 맞춤 로드맵을 설계하는 ‘AI 에이전트’ 기능을 지속 발전시킬 계획”이라며 “원장님들이 반복적 운영 업무에서 벗어나 교육의 질 향상에 집중할 수 있는 환경을 만드는 것이 목표”라고 말했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사