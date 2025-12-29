“하늘에서 지켜봐줘”…12·29 여객기 참사 1주기 눈물의 편지
온라인 추모관 추모글 잇따라
“우리 꼭 다시 만나자…” 애절
“따뜻하게 잘 있지? 너희 몫까지 열심히 살고 있을게. 하늘에서 잘 지켜봐줘…”
12·29 제주항공 여객기 참사 1주기인 29일 전남 무안국제공항에서 공식 추모식이 엄수된 가운데 온라인 추모관 등에서 희생자들을 기리는 애절한 추모 메시지가 잇따르고 있다.
특히 희생자 유가족과 지인들은 먼저 떠난 가족과 친구에게 한 자, 한 자 눌러담은 편지를 띄우며 안부를 전했다.
참사 희생자 친구라고 밝힌 A씨는 제주항공 여객기 참사 ‘온라인 추모관(1229memorial.com)’을 통해 하늘에 있는 친구에게 안부를 전했다. 그는 “여행을 떠난 지 벌써 1년이라는 시간이 지났네. 너무 보고싶다”며 “따뜻하게 잘 있지? 너희 몫까지 더욱더 열심히 살고 있을게. 하늘에서 잘 지켜봐 줘. 사랑해. 그리고 오랫동안 평생 기억할게”라고 적었다.
B씨도 “내 친구 너무너무 보고싶어 사랑해”라며 “이 생 넘어 다음생에도 내 친구 해줘 꼭, 그 땐 오래오래 곁에서 할머니 될 때까지 그렇게 붙어 살자”고 희생자를 추모했다.
사고로 어머니를 잃었다는 막내딸은 “저 하늘에서 더 큰 존재가 되었을 엄마. 우리 지켜봐주고 응원해주라”며 “그리고 문득문득 따사로운 햇빛으로, 바람으로, 무지개로 우리 보듬어줘. 엄마인지 내가 얼른 알아차릴게. 우리 꼭 다시 만나자”고 했다.
일반 추모객들의 추모 메시지도 이어졌다.
한 추모객은 “1년이 지났는데 그날의 참사를 잊은 자신이 부끄럽다”면서 “안타까운 그날의 참사를 마음이 새기며 기억하겠다”고 희생자들과 유가족들을 위로했다. 또 다른 추모객들도 희생자들의 명복을 빌며, 온전한 진상규명을 촉구했다.
이날 온라인 추모관뿐만 아니라 광주 전일빌딩245와 광주송정역, 전남도청, 서울역, 인천국제공항, 김포공항, 용산역 등 전국 7곳에 마련된 디지털분향소에도 희생자들을 애도하는 시민들의 발길이 이어졌다.
지난해 12월 29일 오전 9시3분 태국 방콕발 제주항공 여객기 7C2216편은 무안국제공항 활주로에서 동체착륙을 시도하던 중 활주로 밖 방위각제공시설이 설치된 콘크리트 둔덕을 충돌한 뒤 폭발했다. 이 사고로 탑승자 181명 중 179명이 숨졌다.
사고를 조사중인 경찰은 국토부, 항공사 관계자 등 44명을 업무상 과실치사상 혐의로 입건했지만 아직 처벌은 1명도 이뤄지지 않았다. 사고 조사기구인 항공철도사고조사위원회 역시 셀프 조사 논란 등으로 파행을 겪고 있다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
