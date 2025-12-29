인천교통공사, 시민 생명 구한 간호사에 감사패 수여
인천교통공사는 지난달 23일 인천지하철 1호선 부평역 승강장에서 쓰러진 시민의 생명을 구한 가톨릭대 인천성모병원 소속 배낭경 간호사에게 감사패를 전달했다고 29일 밝혔다.
배 간호사는 당시 열차를 기다리던 중 승강장에서 갑자기 쓰러진 60대 남성을 발견하고 즉시 현장으로 달려가 상태를 확인했다. 의식과 호흡이 없는 것을 확인한 뒤에는 곧바로 심폐소생술을 진행했다.
이후 남성이 의식을 회복하자 안면 부위 출혈을 지혈했다. 당황해 몸을 일으키려는 모습에 추가 사고를 우려해 안정을 취하도록 안내하고 119구급대원이 도착할 때까지 곁을 지키며 상태를 살폈다. 구급대원이 도착한 뒤에는 현장 상황을 설명하고 안전하게 인계했다.
배 간호사의 선행은 구조 직후 외부에 제대로 알려지지 않았다. 당시 상황을 목격한 한 시민이 관할 지방자치단체를 통해 병원 등에 제보하면서 이번 사연이 뒤늦게 알려졌다.
배 간호사는 “누구라도 그 상황을 보면 바로 도왔을 것”이라며 “평소 교육받은 대로 행동했을 뿐인데 시민의 생명을 지킬 수 있어 다행”이라고 말했다.
최정규 공사 사장은 “위급한 상황에서도 침착하게 응급조치를 시행해 소중한 생명을 지켜준 배낭경 간호사께 깊이 감사드린다”며 “이번 사례가 공공장소에서의 응급 대응 중요성을 다시 한번 알리는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
