인천교통공사, 시민 생명 구한 간호사에 감사패 수여

의인 감사패 수여식. 인천교통공사 제공

최정규 공사 사장은 “위급한 상황에서도 침착하게 응급조치를 시행해 소중한 생명을 지켜준 배낭경 간호사께 깊이 감사드린다”며 “이번 사례가 공공장소에서의 응급 대응 중요성을 다시 한번 알리는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.