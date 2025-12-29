‘올 2부투어 상금왕’ 양희준 “KPGA투어 신인상이 목표다”

2025 시즌 챌린지투어 통합 포인트 1위로 2026년 KPGA 투어 시드를 획득한 양희준. KPGA

해 5월에 KPGA 프로(준회원) 자격을 취득했다.

그리고 그로부터 1개월 뒤인 6월에는 KPGA투어프로(정회원) 선발전에서 수석 합격했다. 같은 해 9월 군산CC에서 펼쳐진 ‘챌린지투어 17회 대회’서 프로 데뷔 첫 승을 기록한 뒤 줄곧 챌린지투어에서 활동했다,

양희준의 호쾌한 드라이버샷. KPGA