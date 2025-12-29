‘올 2부투어 상금왕’ 양희준 “KPGA투어 신인상이 목표다”
“명출상(신인상)을 목표로 하고 있다.”
2025 시즌 챌린지투어 통합 포인트 1위로 2026년 KPGA 투어 시드를 획득한 양희준(25)의 각오다.
양희준은 “‘챌린지투어 통합 포인트 1위’ 자격으로 KPGA투어에 데뷔하게 됐다”며 “KPGA 투어 무대에서도 경쟁력이 있다는 것을 꼭 증명하고 싶다”고 밝혔다.
양희준은 12세에 골프에 입문해 13세부터 인도네시아에서 골프 유학을 했다. 2022년 1월에 군 복무를 마친 양희준은 그 해 5월에 KPGA 프로(준회원) 자격을 취득했다.
그리고 그로부터 1개월 뒤인 6월에는 KPGA투어프로(정회원) 선발전에서 수석 합격했다. 같은 해 9월 군산CC에서 펼쳐진 ‘챌린지투어 17회 대회’서 프로 데뷔 첫 승을 기록한 뒤 줄곧 챌린지투어에서 활동했다,
그리고 올 시즌 양희준은 화려하게 꽃을 피웠다. 그는 챌린지투어 개막전인 ‘1회 대회’와 ‘18회 대회’ 등 2승 포함, ‘톱10’에 무려 10차례나 입상하면서 9619만6575원의 상금을 획득했다.
시즌 상금왕이다. 비록 사상 최초로 2부투어 상금 1억 원 돌파는 실패했지만 2부투어 단일 시즌 최다 획득 상금 신기록이다.
양희준은 “시즌을 돌아보면 개막전부터 우승을 하게 돼 시작이 좋았던 것 같다. 한 시즌 동안 꾸준히 비슷한 감을 잘 유지했다. ‘18회 대회’서 우승한 것이 올해 가장 좋았던 기억”이라며 “2부투어 최초로 상금 1억 원을 돌파하고 싶었는데 이 점을 이루지 못한 게 아쉽다”고 했다.
양희준은 내년 1월 초 인도네시아로 전지훈련을 떠나 본격적인 담금질에 나선다.
그는 “드라이버샷과 쇼트게임을 집중적으로 가다 듬을 것이다. 2부투어와 달리 KPGA투어 대회 코스는 페어웨이가 좁기 때문에 이 부분을 대비해 러프와 라이가 좋지 않은 상황에서 공을 치는 방법 등을 연구하며 시간을 보낼 것”이라며 “체력과 근력 운동에도 힘 쏟을 것이다. 또한 1월 말과 2월 초에는 윈터투어에도 나설 계획”이라고 설명했다.
양희준은 KPGA투어 루키 시즌인 내년 목표도 밝혔다. 그는 “챌린지투어 통합 포인트 1위 선수가 KPGA 투어에서도 잘 할 수 있다는 걸 보여주고 싶다”며 “올해 자신감을 많이 얻었다. 이 자신감을 KPGA 투어까지 가지고 갈 것”이라고 각오를 다졌다.
양희준은 “1차 목표는 시드 유지”라며 “그 이상의 목표인 ‘명출상(신인상)’을 바라보고 한 시즌을 보낼 것”이라고 결연한 의지를 내보였다.
