포항시립미술관 제2관 29일 착공…2027년 완공 목표
경북 포항시는 29일 환호공원 중앙광장에서 ‘포항시립미술관 제2관’ 건립 착공식을 했다고 밝혔다.
환호공원 내 부지에 들어설 제2관은 총사업비 340억원을 들여 지상 2층, 연면적 5881㎡ 규모로 건립한다. 문화도시 조성을 위한 핵심 사업으로 2027년 완공할 계획이다.
미술관 내부에는 전문 전시실 2곳과 수장고, 아카이브실은 물론, 시민 참여형 교육프로그램을 위한 교육공간과 세미나실이 마련된다.
외부 공간은 환호공원의 자연 경관과 조화를 이루는 휴게 공간으로 조성하고 단순한 전시장을 넘어 시민들이 일상에서 휴식하고 소통하는 ‘복합 문화예술공간’으로 만들 예정이다.
제2관은 관람객이 주체가 돼 디지털 기반의 융·복합 콘텐츠를 직접 경험하는 ‘체험형 미술관’을 지향한다.
기존 제1관은 지역의 대표 자원인 철 기반 작품을 지속 수집·연구하며 타 분야와의 융합을 시도하는 작품이 중심이 되는 ‘볼거리’가 있는 미술관으로 거듭난다.
이강덕 포항시장은 “시립미술관 제2관은 포항만의 차별화된 콘텐츠를 통해 시민들에게 수준 높은 문화예술 향유 기회를 제공하는 거점이 될 것”이라며, “포항이 글로벌 문화예술도시로 거듭날 수 있도록 안전하고 성공적인 건립에 최선을 다하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사