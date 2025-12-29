부산신용보증재단 이사장에 구교성 전 BNK캐피탈 부사장

부산시는 부산신용보증재단 제12대 이사장에 구교성(사진) 전 BNK캐피탈 부사장을 임명한다고 29일 밝혔다. 임기는 30일부터 2년이다.
구 신임 이사장은 1991년 부산은행에 입사해 은행과 금융지주, 캐피탈을 두루 거치며 35년간 금융 현장에서 경험을 쌓은 금융 전문가다. BNK캐피탈 기업금융본부 부사장을 역임하는 등 지역 금융시장 전반에 대한 이해도가 높다는 평가를 받는다.
부산시는 민간금융 출신 이사장의 전문성을 바탕으로 보증 심사 고도화와 부실 관리 체계 강화, 금융기관과의 협력 확대 등을 통해 재단의 역할이 한층 강화될 것으로 기대한다. 구 이사장은 앞서 부산시의회 인사청문회에서도 ‘적격’ 판정받았다.
구 신임 이사장은 “부산의 특성에 맞는 보증상품을 적기에 공급해 소기업과 소상공인의 경영 안정을 지원하고, 선제적 위기관리와 건강한 조직문화 조성에 힘쓰겠다”고 밝혔다. 박형준 부산시장은 “지역 소상공인과 자영업자가 어려움을 겪는 상황에서 풍부한 금융 현장 경험을 바탕으로 부산경제의 든든한 동반자 역할을 해주길 기대한다”고 말했다.
