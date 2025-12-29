부산 서부산권 GB 규제 8년 만에 해소… 복합산업단지 본격 추진
부산 서부산권 개발을 가로막아 온 개발제한구역(GB) 규제가 8년 만에 풀렸다.
부산시는 29일 ‘서부산권 복합산업단지’ 조성 예정지 가운데 개발제한구역 약 1.3㎢에 대한 해제 고시를 완료하고 본격적인 사업 추진에 들어간다고 밝혔다. 행정 절차의 최종 단계인 고시가 마무리되면서 서부산권 도시 재편이 되돌릴 수 없는 국면에 접어들었다는 평가가 나온다.
이번 GB 해제는 2017년 공공성 부족을 이유로 국토교통부에서 반려된 이후 8년 만에 이뤄진 성과다. 부산시는 당시 지적을 보완하기 위해 부산도시공사를 사업에 참여시키고, 농업적성도 협의와 전략환경영향평가, 주민공람, 관계 부처 협의 등 복잡한 절차를 단계적으로 추진해 왔다.
서부산권 복합산업단지 GB 해제에 더해 ‘대저 공공주택지구’ 역시 개발제한구역 해제가 확정됐다. 시에 따르면 지난 4일 대저 공공주택지구의 개발제한구역 약 2.3㎢가 국토교통부 중앙도시계획위원회에서 해제 승인을 받았다. 이에 따라 부산연구개발특구와 서부산권 복합산업단지, 대저·강동 공공주택지구가 하나로 연결되며 ‘연구개발–산업·물류–주거’로 이어지는 서부산권 삼각 벨트가 완성 단계에 들어섰다.
이는 직장과 주거지가 가까운 ‘직주근접 자족도시’의 기반이 마련됐다는 의미다. 서부산권 주민들은 장거리 출퇴근 부담에서 벗어나고 일자리·주거·생활 인프라가 집약된 ‘15분도시’ 환경을 단계적으로 경험하게 될 것으로 전망된다.
시는 여기에 그치지 않고 동북아물류플랫폼(트라이포트 복합물류산업지구)과 제2에코델타시티 등 추가 지역에 대해서도 개발제한구역 해제를 추진하고 있다. 동북아물류플랫폼은 국토부 지역 전략사업으로 선정돼 내년 해제를 목표로 지난 10월 관련 용역에 착수했다. 제2에코델타시티까지 더해지면 서부산권 일대는 부산의 미래 신성장 동력이 집약된 핵심 거점으로 탈바꿈하게 된다.
시는 올해 해제 완료 및 예정 물량을 포함해 약 19㎢ 규모의 개발제한구역 해제를 추진 중이다. 이는 금정산 국립공원 면적의 약 30%, 해운대 그린시티의 약 3.5배에 달하는 규모로 전국 최대 수준이다. 중앙부처 공모사업 선정과 중도위 심의, 국토부 협의 등 까다로운 절차를 시가 직접 기획·조정하며 해제 총량 규제 속에서도 최대 물량을 확보했다는 점에서 의미가 크다.
박형준 부산시장은 “1971년 개발제한구역 지정 이후 가장 큰 공간 제약을 풀어낸 해”라며 “오랜 규제의 족쇄를 해소하고 부산의 성장 잠재력을 본격적으로 끌어올리는 전환점이 될 것”이라고 말했다. 이어 “보존과 개발의 균형 속에서 자연과 혁신이 공존하는 글로벌 그린도시, 지속 가능한 15분 도시 모델을 실현해 나가겠다”고 강조했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
