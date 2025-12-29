숨죽인 위험 ‘만성질환’…지난해 진료비 지출 90조원 육박

전체 사망의 78.8%가 만성질환

“만성질환 지속적 관리토록 해야”

국민일보 DB

경기도 하남에 사는 A씨(75)는 지난 23일 건강검진을 위해 찾은 동네 병원에서 급히 응급실 내원을 권유받았다. 몸이 부어오르는 등 평소 당뇨 합병증으로 앓던 신부전 증상이 악화됐기 때문이다. 혈당 검사에서 당화혈색소가 정상수치 대비 3.2% 높은 8.9%로 측정됐고, 혈압과 체내 염증 수치도 높게 나타났다. 결국 서울의 한 대학병원을 찾은 A씨는 곧장 중환자실에 입원했고 신장 투석을 준비하는 상황에 놓였다.



A씨의 사례처럼 당뇨병과 고혈압, 고지혈증 등 만성질환은 관리에 실패하면 각종 합병증을 유발할 수 있다. 이는 초고령사회를 살아가는 고령층이 누릴 삶의 질과 직결된 문제다. 하지만 국내 유병 인구 10명 중 7명 이상이 초기 관리에 실패하면서 의료비 지출의 주요 원인으로 작용하고 있다.



질병관리청이 29일 공개한 ‘2025 만성질환 현황과 이슈 보고서’를 보면 당뇨병을 앓는 19세 이상 인구 가운데 혈당을 기준치(당화혈색소 6.5%) 미만으로 관리하지 못하는 비율이 75.8%였고, 고혈압 인구에선 혈압을 기준치(140/90㎜Hg) 아래로 낮추지 못한 비율이 49.6%에 달했다. 사실상 유병인구의 절반 이상은 초기 관리에 실패하고 만성화 상태에 놓이는 것이다.



지난해 만성질환으로 인한 사망자 수는 28만2716명에 달했다. 전체 사망의 78.8%를 차지하는 규모다.



만성질환은 늘어나는 의료비 지출의 주된 원인이다. 지난해 전체 진료비에서 만성질환이 차지하는 규모는 90조원(80.3%)에 달했다. 뇌졸중, 협심증 등 순환계통 질환이 14조원으로 가장 높았다. 이 중 단일 질환으로는 고혈압 진료비가 4조5000억원으로 가장 높았고, 당뇨병이 3조7000억원으로 뒤를 이었다.



국내 65세 이상 노인 인구는 올해 25%를 넘어섰고, 2040년에는 40%로 정점을 찍을 전망이다. 현재 노인 인구의 연평균 진료비도 1인당 551만원에 달한다. 최근 10년 새 주요 만성질환 진료비도 2014년 24조4400억원에서 지난해 51조2900억원으로 약 2.1배 증가했다. 현재 추세를 유지한다면 만성질환에서 기인한 의료비 지출 규모가 계속 늘어나는 것이다.



전문가들은 만성질환 예방에 무게를 둔 투자가 필요하다고 강조했다. 이주열 남서울대 보건행정학과 교수는 “당뇨병만 하더라도 유전적 요인이 30%를 차지하지만 예방을 열심히 하면 발현 시기를 충분히 늦출 수 있다”며 “환자들이 지속적으로 만성질환 관리에 참여할 수 있도록 인센티브 체계를 정비할 필요가 있다”고 말했다.



이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr



