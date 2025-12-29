전북 첫 중학교 IB 월드스쿨 탄생…완주 화산중 MYP 인증
전주아중초, 영만초 이어 도내 세 번째
학생 주도 탐구 수업 등 미래역량 함양
전북에서 중학교 과정 국제바칼로레아(IB) 월드스쿨이 처음으로 탄생했다.
29일 전북특별자치도교육청에 따르면 완주 화산중학교가 국제바칼로레아 본부(IBO)로부터 중학교 과정(MYP) IB 월드스쿨 인증을 최종 획득했다.
화산중은 지난해 3월 IB 관심학교, 10월 후보학교로 지정된 이후 교육과정과 수업 방식 전반을 IB 기준에 맞게 개편해 왔다. 교과 협력 수업과 탐구 중심 학습을 확대하며 학생 참여형 수업 구조를 구축한 점이 이번 인증으로 이어졌다.
학교는 IB 인증을 계기로 학생 주도의 탐구 수업과 개념 이해에 기반한 수업을 본격 운영할 계획이다. 교과 간 경계를 넘는 학습 활동을 통해 비판적 사고력과 문제 해결 능력을 기르는데 초점이 맞춰진다.
오선화 전북교육청 미래교육과장은 “이번 인증은 중학교 현장에서 수업과 평가 혁신이 실제로 안착하고 있음을 보여주는 사례”라며 “IB 월드스쿨을 중심으로 학생 주도형 수업과 성장 중심 평가가 확산될 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 전했다.
심웅택 화산중 교장은 “학생이 질문하고 탐구하며 성장하는 배움을 일상화하기 위해 교육과정과 수업을 꾸준히 바꿔왔다”며 “앞으로도 학생 주도의 탐구 수업을 더욱 내실 있게 운영하겠다”고 말했다.
완주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
