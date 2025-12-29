아파트 지하주차장 전기차 내 부탄가스 폭발…운전자 ‘방화 혐의’ 입건
경기 의정부시의 한 아파트 지하주차장에서 전기차 내부에 있던 부탄가스가 폭발하는 사고가 발생해 경찰이 수사에 나섰다. 경찰은 차량 운전자를 방화 혐의로 현장에서 체포했다.
29일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 9시11분쯤 의정부시 민락동의 한 아파트 지하주차장 출입구 경사로에서 아우디 전기차 내부에서 폭발이 발생했다.
폭발음이 크게 울리면서 주민들의 신고가 잇따랐으나 다행히 추가 화재는 발생하지 않았다.
이 사고로 차량을 운전하던 50대 남성 A씨가 다쳐 현장에서 응급처치를 받았으며, 병원 이송은 거부한 것으로 전해졌다. 폭발로 인해 차량 뒤 범퍼가 크게 파손됐고, 지하주차장 출입구 주변 구조물 일부도 손상됐다.
경찰은 차량 내부에서 부탄가스가 발견된 점 등을 토대로 A씨가 차 안에서 스스로 라이터를 켜 부탄가스가 폭발한 것으로 보고 있다.
소방 당국은 폭발 직후 현장을 통제하고 안전 조치를 실시했으며, 경찰과 함께 정확한 사고 경위와 피해 규모를 조사하고 있다.
